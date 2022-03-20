Kültür rotası

20 Mart 2022 Pazar, 14:15

Profesyonel

Dünyaca ünlü yazar Duşan Kovaçevic’in kaleme aldığı, Yugoslavya’daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki sosyo-politik ortamın bir entelektüelin yaşamöyküsü içinde ironik bir üslupla aktarıldığı “Profesyonel” sahnede! Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli ve Cenap Oğuz’un rol aldığı oyun, 29-30-31 Mart tarihlerinde AKM’de.

Romeo & Juliet

Geçtiğimiz yıllarda CRR’de sergiledikleri Lady Macbeth ile İstanbullu sanatseverlerin beğenisini toplayan, Pisa Opera ve Balesi’nin yerleşik dans topluluğu olan “imPerfect Dancers Company”, tüm zamanların en büyük aşk hikâyesi olan Romeo ve Juliet ile sahnede. Dans ve tiyatronun etkili birlikteliği, 30 Mart Çarşamba günü CRR’de.

Cimri

Semaver Kumpanya, Moliere'in ünlü eseri "Cimri” oyununu, Tansu Biçer’in yorumu ve Serkan Keskin’in çok konuşulan “Harpagon” performansıyla 5 sezondur kapalı gişe sahneliyor. Cimri'de belli bir zümreye bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki pencereden birçok insanın yapısına ve garip rastlantılara tanık oluyoruz. Oyun, bugün Caddebostan Kültür Merkezi’nde, yarın ise Dasdas’ta sahnelenecek.