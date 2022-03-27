Kültür rotası

27 Mart 2022 Pazar, 12:00

Simon Bolivar Orkestrası

Venezuelalı şef Christian Vasquez yönetiminde, çellist Poyraz Baltacıgil’in solist olarak yer alacağı Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası konseri 6 Nisan Çarşamba, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda izleyicileri ile buluşuyor. Üst üste iki gece verilecek konserin ikinci gününde şefler Christian Vasquez ve Andrés David Ascanio olacak.

Dünyada Karşılaşmış Gibi

Berkun Oya'nın yazıp yönettiği, Krek Tiyatro yapımı “Dünyada Karşılaşmış Gibi” yeniden sahnede. 2019'da 23. Afife Tiyatro Ödülleri’ni toplayan, Alican Yücesoy, Defne Kayalar, Fatih Artman, Okan Yalabık, Öner Erkan, Serkan Keskin ve Settar Tanrıöğen’in sahneyi paylaştığı oyun, 6 Nisan akşamı Volkswagen Arena’da.

Bahara Merhaba Konseri

Şef Charles Olıvıerı Munroe yönetimi ve Tuncay Yılmaz'ın (Keman) solistliğinde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası “Bahara Merhaba” diyecek. W.A.Mozart, J.Massenet, J. Williams, Nigel John Hess, F. Kreisler ve P. I. Tchaikovsky’nin eselerinin seslendirileceği konser, 1 Nisan’da AKM’de gerçekleşecek.

Dünya Tiyatrolar Günü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları’nın oyuncuları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde ücretsiz olarak sahnelenecek 9 oyunla bugün, şehrin farklı sahnelerinde İstanbullu sanatseverlerle bir araya gelecek. Gösterim takvimi ve detaylı bilgi İBB Şehir Tiyatroları’nın internet sitesi üzerinden edinilebilir.

Akbank Kısa Film Festivali

Pandemi koşulları nedeniyle, bu yıl da çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Akbank Kısa Film Festivali’nde gösterimler başladı. Bu yıl 18’incisi düzenlenen festival, “18. Kez Kısa Zamanı” başlığı ile çok sayıda film, atölye çalışması ve söyleşiyi seyirciyle buluşturuyor. 21-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin gösterim takvimine Akbank Sanat’ın internet sitesinden ulaşılabilir.