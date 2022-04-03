Kültür rotası

03 Nisan 2022 Pazar, 10:32

Anne

Florian Zeller’in isimsiz serisi “Baba”, “Oğul” ve “Anne” oyunlarının bir parçası olan “Anne”, modern eril aile yapılanmasında bir annenin kayboluşunun yarattığı psikolojik gerilimi aktarıyor. Defne Kayalar, Engin Hepileri, Doğa Halis ve Sevda Erginci’nin sahneyi paylaştığı oyun, 9 Nisan Cumartesi akşamı Fişekhane’de

Anadolu Ozanlarının İzinde

Anadolu Rock müziğin duayen ismi, Cahit Berkay ve bağlama ustası Cengiz Özkan İş Sanat'ta bir araya geliyor. Elif Buse Doğan’ın da konuk sanatçı olarak katılacağı, Anadolu topraklarında yetişmiş ozanların eserleri seslendirileceği konser, 20 Nisan'da İş Kuleleri Salonu’nda yapılacak.

41 Yıllık Bir Rüya

Dünya sinemasının en yeni örnekleri, usta yönetmenlerin son filmleri, ödül kazanan yapıtlar ve zengin bir program 41. İstanbul Film Festivali’nde sinemaseverleri bekliyor. Festivalin uluslar arası ve ulusal yarışmaları dahil 14 farklı bölümünde yer alacak 157 film gösterimi, yönetmenlerle buluşmalar ve paneller, 8-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival biletlerine passo.com.tr’den ulaşılabilir.

‘Geveze Piyanist’ CRR’de

Piyanist, besteci ve yönetmen Emir Gamsız ile yazar ve yönetmen Ege Maltepe’nin yarattığı teatral-konser formundaki eser, J. S. Bach’ın müziği ile örülü, Mimar Sinan’dan, Harizmi’ye, Fibonacci’den İbn Haldun’a matematik, müzik, mimari ve felsefenin en ilginç ve eğlenceli sırlarıyla bezenen bir öykü anlatıyor. Etkinlik 10 Nisan’da CRR’de.

Koto, Arp ve Flüt

Japon sanatçılar Atsuko Suetomi (koto), Yuki Miyata (arp) ve flüt virtüözümüz Bülent Evcil, Japon, Batı ve Anadolu klasik müziklerinin modern uyarlamalarla icra edileceği trio konserlerinde buluşuyor. 10 Nisan Pazar akşamı Ankara CSO Ada’da ve 20 Nisan akşamı Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek konserler, dinleyenleri Doğu’dan Batı’ya bir müzik yolculuğuna çıkaracak.