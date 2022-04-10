Kültür rotası

10 Nisan 2022 Pazar, 14:10

CRR Uluslararası Barok Konseri

Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 13- 18 Nisan tarihleri arasında Uluslararası Barok Müzik Festivaline ev sahipliği yapacak. Festivalde, fuaye konserleri, söyleşiler, sergiler yer alacak. Barok müziğin güçlü altyapısına sahip müzisyenlerle zenginleşen program, “Müziğin Esrarengiz Yolculuğu” başlığıyla 13 Nisan’da Otto Barok konseri ile açılış yapacak.

Şehir - Orman

Orman Kitabı’nın, özgün, modern dans, drama şeklinde sahneye uyarlanmış hali olan “Şehir Orman”, toplumu yakından ilgilendiren gençlik ve çevre sorunlarına, nesli tükenen hayvanlara, eğlenceli ve düşündürücü bir bakış açısıyla yaklaşılıyor. Eser, 12-16 Nisan’da AKM’de İDOB bünyesindeki Modern Dans Topluluğu tarafından sahnelenecek.

Etekler ve Pantolonlar

Geçtiğimiz yıl Altın Palmiye Ödüllerinde ‘En İyi Tiyatro Oyunu’ ödülüne layık görülen, Mine Artu'nun yazdığı ve Serkan Budak’ın yönettiği tek perdelik oyun “Etekler ve Pantolonlar”, kendisine dayatılan hayatı yaşayanların hikâyesini anlatıyor. Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar ve Kimya Gökçe Aytaç’ın rol aldığı müzikli komedi, 16 Nisan’da Cevahir Sahne’de, 17 Nisan’da Beylikdüzü AKSM’de...



Sınırlanmış Alanlar - Kaos

Galeri Soyut, Mehmet Ali Doğan’ın “Sınırlanmış Alanlar - Kaos” isimli kişisel resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında birçok kişisel sergi açan ve özgün baskı teknikleri ile dikkat çeken Doğan’ın yapıtları, 27 Nisan 2022 tarihine kadar Ankaralı sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.



Bahar, festivallerle geldi

YouTube konser kanalı “Live From İstanbul” markası ilk festivali “Live From İstanbul Fest” ile farklı isimleri aynı sahnede buluşturuyor. Türk alternatif ve rock sahnesinin öne çıkan isimleri Sena Şener, Gripin ve Teoman 16 Nisan Cumartesi akşamı İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu sahnesinde buluşuyor. Konserin biletleri Passo’da...