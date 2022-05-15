Kültür Rotası
Cumhuriyet Pazar, sizler için en güzel kültür sanat etkinliklerini derledi. İşte bu haftanın 'Kültür Rotası'...
Adamlar Ankara’da!
Alternatif rock sahnesinin önde gelen gruplarından Adamlar yeni bir konserle karşımızda. Başarılı grup, en sevilen şarkılarını bu kez Ankaralı müzikseverlerle buluşturuyor. 21 Mayıs'ta IF ve Atlantis Yapım işbirliğiyle gerçekleşecek konserin biletleri Biletix’te!
Bayram konseri
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu, “Geleneksel Gençlik Konseri” ile kutluyor. Genç solistler, Pia Düzgit yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestrası eşliğinde sahnede olacaklar. Don Pasquale, La Traviata, La Bohème, Figaro'nun Düğünü gibi ünlü operalardan aryaların seslendirileceği konser, 19 Mayıs’ta AKM’de...
Nutuk Oratoryosu
Orkestra şefi ve besteci Serdar Yalçın’ın Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nutuk”undan esinlenerek bestelediği Nutuk Oratoryosu’nu İstanbul Opera Orkestrası ve Korosu seslendirecek. Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 103. yılına özel hazırlanan konser, 17 Mayıs akşamı İş Kuleleri Salonu’nda. Konsere katılım için İş Sanat’ın internet sitesinden rezervasyon yapılabilir.
Hockney’in baharı İstanbul’da
Sakıp Sabancı Müzesi’nin, Akbank’ın desteğiyle düzenlediği "Baharın Gelişi, Normandiya, 2020" sergisi en ilham verici sanatçılarından biri olarak kabul edilen David Hockney’nin Covid-19 salgınının ilk döneminde Normandiya'daki evinde iPad ile yaptığı ve sanatçının baharın gelişini müjdeleyen 116 resminden oluşuyor.
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