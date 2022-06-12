Kültür rotası

12 Haziran 2022 Pazar, 14:48

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda 3. sezon

Yaz boyunca birçok tiyatro grubunun sahne alacağı KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun 2022 programı Tatbikat Sahnesi’nin kült oyunu “Bir Delinin Hatıra Defteri” ile açılacak. Programda “Baba-Kız”, “Küvetteki Gelinler”, “Cimri”, “Kuşlar”, “Sır” gibi iddialı yapımlar da yer alacak. 21.00’de başlayacak oyunun biletleri Biletix ve KüçükÇiftlik Park gişelerinde...

Figür-Yorum 8

Galeri Soyut’un ev sahipliğini yaptığı proje sergisinin sekizinci adımı “Figür-Yorum 8”, figüratif resim alanında üretim yapan genç sanatçılarla ustaları bir araya getiriyor. Adem Başpınar, Sema Öcal, Binnur Yücebaş, Ceren Çağlar, Hakan Eraslan, Kadir Öztoprak’ın da aralarında bulunduğu 24 sanatçının eserleri 22 Haziran’a kadar Ankaralı sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Mark Eliyahu İzmir’de

Cem Adrian’la yaptığı çalışmalarla Türk dinleyicilerin de beğenisi toplayan, kamança ve tar gibi enstrümanları modern ve fütüristik elektroniklerle birleştiren dünyaca ünlü kamança sanatçısı Mark Eliyahu, 17 Haziran akşamı İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşacak.

Fazıl Say’dan “Portreler”

5. Antalya Akra Caz Festivali, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın, 17 ve 18 Haziran’da gerçekleştireceği iki konserle sona eriyor. Sanatçının Fikret Otyam, Ahmet Say, Yaşar Kemal, Yıldız Kenter, Türkan Saylan ve Tarık Akan gibi iz bırakmış ustalara bestelediği ve “Portreler” ismini verdiği yeni projesinin dünya prömiyerinin de gerçekleşeceği konserlerde Fazıl Say’a müzisyen Bülent Evcil eşlik edecek.