Kültür Rotası

10 Temmuz 2022 Pazar, 13:27





Kristóf Baráti CRR’de

Dünyaca ünlü kemancı Kristóf Baráti, Murat Cem Orhan şefliğinde CRR Senfoni Orkestrası ile birlikte Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alıyor. Konserin ikinci yarısında Mussogrsky’nin Bir Sergiden Tablolar adlı eseri seslendirilirken Atakan Kızıltan’ın yapay zeka algoritmalarıyla hazırladığı görsel şov 14 Temmuz akşamı CRR’de izleyiciyle buluşacak.

Placebo

MTV ödüllü, alternatif rock gruplarından Placebo, 18 Temmuz 2022’de PSM Loves Summer kapsamında dinleyicileriyle bir kez daha buluşmak için İstanbul’da olacak. Zorlu PSM’de gerçekleşecek gecenin açılışını ise indie-electronik müziğin Türkiye’deki öncülerinden Hedonutopia yapacak.

Kayboldum Ben Galiba!

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu’nun çocuklara tanıtıldığı “Kayboldum Ben Galiba!” isimli animasyon serisinin ikinci bölümü yayınlandı. Bir elçi ve yemiş aramak için haremden çıkan bir maymunun, zamanda yolculuk yaparak Pera Müzesi’nin koleksiyon sergilerini keşfe çıktığı, 4-12 yaş arası çocuklara yönelik izletiler Pera Müzesi YouTube kanalı üzerinden izlenebilir.

“Modern meddah” İzmir’de

Kültürümüzün unutulmaya yüz tutan değerlerine bilginin ışığı altında tanıklık edilen “Sunay Akın ile Yüz Yüze” gösterisinde klakson çalınmaz tabelasından, bir vapura kıyıdan sallanan mendile, Apollo 11’in dünyadan ayrılışından, bir yastığa yazılı şiire kadar uzanan öyküleriyle şair, yazar ve tiyatrocu Sunay Akın, 20 Temmuz akşamı İzmir Suat Taşer Tiyatrosu’nda olacak.