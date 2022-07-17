Kültür rotası

17 Temmuz 2022 Pazar, 12:29

ARCTİC MONKEYS

Dünyaca ünlü İngiliz indie rock grubu Arctic Monkeys, PSM Loves Summer kapsamında 9-10 Ağustos’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde İstanbullularla buluşacak. Konser öncesinde indie rock grubu Inhaler da sahne alacak.

KUŞLAR SELAMİÇEŞME’DE

Dünya klasiklerinin en önemli yapıtlarından Aristofanes’in “Kuşlar” oyunu, Semaver Kumpanya yorumuyla izleyiciyle buluşuyor. Usta oyuncular Serkan Keskin, İbrahim Selim ve Sarp Aydınoğlu’nun sahneyi paylaştıkları oyun bu akşam Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da yer alacak.

3 TENOR

4. Bodrum Kaleiçi Etkinliklerinde “3 Tenor” 23 Temmuz’da sahnede olacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı Şef Serdar Yalçın’ın yöneteceği konserde solistler; Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Murat Karahan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Efe Kışlalı ve İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Hakan Aysev.