Kültür rotası
Cumhuriyet Pazar, sizler için en güzel kültür sanat etkinliklerini derledi. İşte bu haftanın 'Kültür Rotası'...
ARCTİC MONKEYS
Dünyaca ünlü İngiliz indie rock grubu Arctic Monkeys, PSM Loves Summer kapsamında 9-10 Ağustos’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde İstanbullularla buluşacak. Konser öncesinde indie rock grubu Inhaler da sahne alacak.
KUŞLAR SELAMİÇEŞME’DE
Dünya klasiklerinin en önemli yapıtlarından Aristofanes’in “Kuşlar” oyunu, Semaver Kumpanya yorumuyla izleyiciyle buluşuyor. Usta oyuncular Serkan Keskin, İbrahim Selim ve Sarp Aydınoğlu’nun sahneyi paylaştıkları oyun bu akşam Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da yer alacak.
3 TENOR
4. Bodrum Kaleiçi Etkinliklerinde “3 Tenor” 23 Temmuz’da sahnede olacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı Şef Serdar Yalçın’ın yöneteceği konserde solistler; Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Murat Karahan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Efe Kışlalı ve İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Hakan Aysev.
Video Haberler
- Arsa satın almak isteyenler dikkat!
- Konya'da dinlenme tesisinde yangın
- Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı
- İlginç anlar: Eşinin tutuklandığını öğrendi; sokağa attı
- Muhalefet için yeni aday iddiası mı?
- CHP'den Bakan Kasapoğlu'na KYK yanıtı
- Üretici artan maliyetten dert yandı: 'Köstek olmasınlar'
- Hatay'da orman yangını
- Plajda elektrik akımından ölüm: Soruşturma başlatıldı
- Sümela Manastırı'na gidilen patikada taş düştü; 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Seçimi işaret etti: 'Kesin artıracak'
- 15 Temmuz'da Meclis'e ilk onlar geldi
- Ege'yi bekleyen büyük tehlike!
- Atatürk'ün 'Koliba'sı
- Çocuğunu leğende yıkayan anne konuştu
- 15 Temmuz törenine gitmedi
- Yurttaşa sabır, kendine 10 asgari ücret ederinde gözlük
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
- Erdoğan ve Bahçeli'yi yalnız bırakmamışlar!
- Kaymakam Server Sinanoğlu hakkında yeni gelişme