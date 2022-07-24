Kültür rotası
İki büyük usta Cem Karaca ve Barış Manço’nun şarkıları İstanbul Festivali kapsamında yeniden dinleyicilerle buluşuyor.
CİMRİ
Molière'in ünlü oyunu “Cimri”, İstanbullu izleyicilerle buluşuyor. Parayı temel değer ve yaşamın tek ölçü birimi sayan yaşam anlayışına eleştirel bir bakış sunmasıyla güncelliğini koruyan iki perdelik oyun, 4-5-6 Ağustos’ta AKM’de.
GÖRÜLMEYENLER
Elgiz Müzesi “Teras Sergileri” serisi, her yıl Türkiye ve dünyadan heykel sanatçılarının eserlerini açık havada ziyaretçileriyle buluşturuyor. Heykel sanatçılarının projelerinin akademik üyelerden oluşan danışma kuruluca değerlendirildiği sergi, 22 Ekim’e kadar görülebilecek. Sergiye girişler ücretsiz.
HEYKELLERLE DÜŞÜNÜYORUM
“Tutkunun Heykeltıraşı Rodin” sergisinden hareketle 9-12 yaş arası çocuklar için hazırlanan “Heykellerle Düşünüyorum” atölyesi, çocuklara sorular sordururken kilden heykeller yapabilecekleri bir deneyim sunuyor. Etkinlik 24 Temmuz’da Antalya Kültür Sanat’ta.
EFSANELERİN ŞARKILARI
İki büyük usta Cem Karaca ve Barış Manço’nun şarkıları İstanbul Festivali kapsamında yeniden dinleyicilerle buluşuyor. Emir Can İğrek, Kurtalan Ekspres ve Moğollar’ın seslendireceği şarkılar 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda.
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