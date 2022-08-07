Kültür rotası

07 Ağustos 2022 Pazar, 13:00

12–14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Arter Çocuk Festivali, 6–11 yaş aralığındaki çocukları sanatın dönüştürücü gücünü ve yaratıcı olanaklarını keşfetmeye davet ediyor. “Önüm Arkam Sağım Solum Sanat” başlıklı çocuk festivali, rehberli sergi turlarını, atölyeleri ve çeşitli etkinlikleri bir araya getiren programıyla çağdaş sanata merak duyan tüm çocuklarla buluşuyor.

30 yıl sonra sahnelere dönen Usta tiyatrocu Metin Akpınar, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Balıkesir turnesine başlıyor. 18 Ağustos’ta Ankara, 20 Ağustos’ta Bursa, 24- 25 Ağustos’ta İzmir ve 27 Ağustos’ta Ayvalık’ta gerçekleşecek etkinlikte, Akpınar’la “keşke bir kere sohbet edebilseydim” diyen izleyenleri mizahtan siyasete, müzikten yemeğe, umuttan aşka dair yapılacak sohbette bir araya gelecek.

KALPLERİN KRALİÇESİ

ABD’nin en çok ilgi duyulan ve Lady Diana’yı anlatan müzikallerinden Queen of the People’s Hearts, 13-14 Ağustos tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sahnelenecek. İtalyanlar tarafından 'La Diva Turca' olarak anılan opera sanatçımız Leyla Gencer'in ardından yurtdışında, alanında isminden en çok söz ettiren Türk mezzo sopranolardan Lori Şen, İngiliz prensesi için yazılan eserde Lady Di'yi canlandırıyor.

DUVARLARIN DİLİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi’nin “kaleyi keşfet” başlığıyla düzenlediği Dr. C. Deniz Seyran fotoğraflarıyla "Ankara Kalesi Bedeninde Devşirme Taşlar" sergisi, Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde 12 Ağustos tarihine kadar görülebilir.