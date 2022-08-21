Kültür rotası

21 Ağustos 2022 Pazar, 13:00

Bu yıl 4. kez düzenlenecek olan Kaş Caz Festivali, keyifli bir programla 26-27-28 Ağustos’ta Setur Marina ev sahipliğinde müzikseverlerle buluşacak. Festival bu yıl uluslararası alanda da ses getirmiş önemli isimleri ağırlayacak ve “Kerem Görsev Trio feat. Fatih Erkoç” konseri ile sona erecek.

NOTRE DAME'IN KAMBURU

Victor Hugo’nun ölümsüz eseri Notre Dame'ın Kamburu Müzikali, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. İnsan ruhunun ikilemlerini ve tepkilerini romantik yaklaşımla ele alan ve danslarla göz dolduran müzikal, 25 Ağustos akşamı Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde Türkçe olarak sahnelenecek.

‘BURDA OLAN BURDA KALIR’

Sosyal medya paylaşımları ve Burda Olan Burda Kalır adını verdikleri YouTube kanalları ile beğeni toplayan Can Yılmaz ve Zafer Algöz’ün, aynı adı verdikleri ve farklı içerikle gerçekleştirdikleri iki kişilik stand-up gösterileri 23 Ağustos’ta Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da.