Kültür rotası

04 Eylül 2022 Pazar, 13:00

SUZAN KARDEŞ’Lİ BARCELONA GYPSY BALKAN ORCHESTRA

Doğu Avrupa’nın geleneksel Balkan, Roman ve Klezmer ezgilerini kendilerine özgü yorumlayan ve 8 yetenekli müzisyenden oluşan grup Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, bu kez sahnesinde Balkan müziğinin ülkemizdeki sevilen temsilcisi Suzan Kardeş'i ağırlıyor. Konser, 16 Eylül Cuma akşamı Cernmodern Ankara’da müzikseverlerle buluşacak.

YAZ KARMASI

Biriz Art Project’in ev sahipliğini yaptığı, “Yaz Karması” adlı koleksiyon sergisi, Türk resim ve heykel sanatının 32 usta sanatçısının 40 adet eserini sanatseverlerle buluşturuyor. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Devrim Erbil, Fikret Mualla, İbrahim Balaban, İlhan Koman, Neş’e Erdok, Nuri İyem sergide yer alan sanatçılardan bazıları. Küratörlüğünü sanat tarihçisi Mert Yüksel‘in üstlendiği sergi 10 Eylül’e kadar görülebilir.

İZMİR’İN KURTULUŞUNUN 100. YILI

İzmir’in kurtuluşunun 100. yıl dönümünü İzmir Büyükşehir Belediyesi özel etkinliklerle kutluyor. 24 Ağustos’ta başlayan “Kocatepe’den İzmir’e Zafer ve Anma Yürüyüşü” 9 Eylül günü sona erecek, ardından ünlü sanatçı Tarkan İzmirlilere konser verecek. Büyük önder Atatürk’ün İzmir’e geldiği 10 Eylül tarihinde de kutlamalar devam edecek. Şefliğini Tuluğ Tırpan’ın üstlendiği, A. Adnan Saygun Senfoni Orkestrası’na Göksel, Feridun Düzağaç, Cem Adrian, Nil İpek, Yaşar ve pek çok sanatçının eşlik edeceği “Senfonik İzmir Türküleri konseri”ni ajandalarınıza not etmeyi unutmayın.

ÜÇ İSİM TEK KONSER

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın Zorlu PSM'nin siparişi üzerine geçtiğimiz yıl bestelediği Hayat Ağacı süitinin dünya prömiyeri gerçekleşecek. Konserde “Hayat Ağacı”nın seslendirilirken, Refik Anadol’un yapay zekâ ile tasarladığı ve Lalin Akalan küratörlüğünü üstlendiği veri heykeli de sahnede olacak. Gecede Say’ın piyanosuna son dönemin genç yeteneklerinden Jamal Aliyev eşlik edecek. Say'ın "Dört Şehir" sonatı ve C. Franck'ın viyolonsel ve piyano sonatının da seslendirileceği konser, 16 Eylül’de Turkcell Sahnesi’nde.