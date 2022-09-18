Kültür Rotası

18 Eylül 2022 Pazar, 13:00

Ses ve saz icracısı, derlemeci, besteci, müzik yazarı Ruhi Su, eğitim verdiği Köy Enstitüleri, sahneye çıktığı Ankara Devlet Operası, program yaptığı Ankara Radyosu, yönettiği korolar ve en son Dostlar Korosu ile yürüttüğü çalışmalarla bir miras bıraktı. Türk Opera sanatının temelinde, ilk operacılarımızdan biri olarak katkısı büyük olan Su, ölümünün 37. yılında anılıyor. Rol aldığı operalardan ve seslendirdiği türkülerden örneklerin Haluk Polat şefliğindeki Ruhi Su Dostlar Korosu tarafından seslendirileceği etkinlik 20 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda.

İSTANBUL FRİNGE FESTİVAL

Ülkemizden ve dünyadan tiyatro, dans ve performans disiplinlerinde üretilen alternatif işleri katılımcılarla buluşturan Istanbul Fringe Festival, 4. edisyonu ile 17 – 24 Eylül tarihleri arasında bir kez daha İstanbul’da. Türkiye, ABD, Belçika, Brezilya, Fransa, Hollanda, İsrail, İtalya, Rusya, Singapur, Slovakya ve Yunanistan’dan farklı disiplinlerdeki sanatçıları katılımcılarla kentin farklı noktalarında buluşturacak festivalin programında yine atölyeler, konuşmalar ve partiler yer alacak. Festival programına www.fringeistanbul.com’dan ulaşılabilir.

BEN NAZIM MÜZİKALİ

Nazım Hikmet’in hayatını anlatan biyografik müzikal “Ben Nazım”ın dünya prömiyeri 20 Eylül Salı akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşiyor. 1970’ten bu yana Nazım Hikmet şiirlerini besteleyen usta sanatçı Zülfü Livaneli’nin şarkılarından oluşan müzikalin müzik direktörlüğünü ve Symphonista Orkestrası’nın şefliğini Rengim Gökmen’in üstlendiği müzikalin rejisi ve koreografisi Mehmet Balkan’ın, metinleri Şirin Aktemur’un, müzik düzenlemeleri ise Tolga Taviş’in imzasını taşıyor.

TÜRKİYE- JAPONYA DOSTLUK KONSERİ

Şefler Seiji Mukaiyama ve Etsuya Kitani’nin yöneteceği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası; şef Elnara Kerimova’nın yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, Türkiye-Japonya Dostluk Konseri’nde sahneyi paylaşıyor. Konser programında Seiji Mukaiyama’nın bestelediği “Ertuğrul’un Yolculuğu”, “Ertuğrul Fırkateyni Mürettebatına İthafen” eserleri sahnelenecek. Ayrıca Türkiye’de ilk kez seslendirilecek olan Tsunami “Hamaguchi Goryo” eseri de 4 Ekim’de CSO Ada Ankara Ana Salon’da müzikseverlerle buluşacak.

LP, İZMİR’DE

Amerikan pop/rock şarkıcısı Laura Pergolizzi, bilinen adıyla LP, zamana bağlı olmayan melodileri, sözleri ve sıra dışı karakterinin izlerini taşıyan parçalarıyla Türkiye’ye geliyor. LP, konserlerinde elinden hiç düşürmediği ukulelesi ve güçlü sesiyle, “Lost On You” ve “Other People” gibi ezbere söylenen hit şarkılarını 26 Eylül’de İzmir Arena’da müzikseverler için seslendirecek.