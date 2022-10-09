Kültür Rotası

09 Ekim 2022 Pazar, 17:16

DAVULLARIN ŞARKISI

BİFO yeni sezonunu geçtiğimiz yıllarda da beğeniyle izlenen şefi Patrick Hahn’ın yönetiminde açacak. Hahn’ın yönetimindeki sezonun ilk konserinin konuk solisti “davullara şarkı söyleten adam” Martin Grubinger olacak. Sanatçı, BiFO ile Finlandiyalı besteci Kalevi Aho’nun vurmalı çalgılar ve orkestra için 2010 tarihli yapıtı Sieidi’yi seslendirecek. Açılış konseri, 13 Ekim Perşembe günü Zorlu PSM’de.

DİRENİŞ

Ekosistem, iklim krizi ve dünyadaki atık sorunlarına değinen ve bu konularda farkındalığı aktaran sergi, birçok sorunun da cevabını arıyor. “Direniş”in ekoeleştiriyi karşılayan işleri içinde barındırdığını söylemek mümkün. Sanatçılar Ayla Ay, Tuğçe Aytürk, Pınar Baklan, Beyza Boynudelik, Server Demirtaş, Serdar Kaynak, Melike Kılıç, Ecem Dilan Köse, Gönül Nuhoğlu, İrem Tok, Varol Topaç ve Kemal Tufan’ın eserlerinin bir arada olduğu sergi, The Artisan Istanbul’da 23 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilir.

FİLMEKİMİ

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 21’incisi düzenlenen Filmekimi merakla beklenen programıyla 7-16 Ekim tarihlerinde İstanbul’da sinemaseverlerle yeniden buluşuyor. Öğle Güneşinde Yıldızlar, Yakın, İşe Yaramazlar, Korsaj, Beyaz Gürültü gibi bol ödüllü filmleri izleyiciyle buluşturacak Filmekimi’nin biletleri İKSV’nin internet sitesinde.