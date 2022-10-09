Kültür Rotası
Cumhuriyet Pazar, sizler için en güzel kültür sanat etkinliklerini derledi. İşte bu haftanın 'Kültür Rotası'...
DAVULLARIN ŞARKISI
BİFO yeni sezonunu geçtiğimiz yıllarda da beğeniyle izlenen şefi Patrick Hahn’ın yönetiminde açacak. Hahn’ın yönetimindeki sezonun ilk konserinin konuk solisti “davullara şarkı söyleten adam” Martin Grubinger olacak. Sanatçı, BiFO ile Finlandiyalı besteci Kalevi Aho’nun vurmalı çalgılar ve orkestra için 2010 tarihli yapıtı Sieidi’yi seslendirecek. Açılış konseri, 13 Ekim Perşembe günü Zorlu PSM’de.
DİRENİŞ
Ekosistem, iklim krizi ve dünyadaki atık sorunlarına değinen ve bu konularda farkındalığı aktaran sergi, birçok sorunun da cevabını arıyor. “Direniş”in ekoeleştiriyi karşılayan işleri içinde barındırdığını söylemek mümkün. Sanatçılar Ayla Ay, Tuğçe Aytürk, Pınar Baklan, Beyza Boynudelik, Server Demirtaş, Serdar Kaynak, Melike Kılıç, Ecem Dilan Köse, Gönül Nuhoğlu, İrem Tok, Varol Topaç ve Kemal Tufan’ın eserlerinin bir arada olduğu sergi, The Artisan Istanbul’da 23 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilir.
FİLMEKİMİ
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 21’incisi düzenlenen Filmekimi merakla beklenen programıyla 7-16 Ekim tarihlerinde İstanbul’da sinemaseverlerle yeniden buluşuyor. Öğle Güneşinde Yıldızlar, Yakın, İşe Yaramazlar, Korsaj, Beyaz Gürültü gibi bol ödüllü filmleri izleyiciyle buluşturacak Filmekimi’nin biletleri İKSV’nin internet sitesinde.
Video Haberler
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
- 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak
- Otomobile çarpan hafif ticari araç fırına girdi
- Oyunculuk hayali için 12 ameliyat geçirdi
- 50 bin TL'lik altını sahibine teslim etti
- Şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar
- Bu kürek çok akıllı
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sadece izlemiyor, aynı zamanda...
- Seçim güvenliği için alarm zilleri
- CHP'den Süleyman Soylu'ya sert tepki
- Putin her an harekete geçebilir
- Eşi ile çocuğunu öldürdü, intihar etti
- MHP'lilerden festivalde 'sahne' baskını
- AKP'li isimden partisine 'başörtüsü' uyarısı
- Hem yazara hem okura saygısızlık!
- İkinci el araç alacaklar dikkat!
- Konyaspor, 1 puanı 90+6'da aldı!