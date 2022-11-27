Kültür Rotası

27 Kasım 2022 Pazar, 13:00

ALEM BUYSA KRAL BENİM

Sanatçı Sinan Dağ’ın “Krallar” serisinin yanı sıra dönem dönem çalıştığı farklı serilerinden eserlerin de yer aldığı “Alem Buysa Kral Benim” adlı kişisel sergisi, 5 Kasım - 3 Aralık 2022 tarihleri arasında Ankara Platform A Sanat Galerisi’nde görülebilir. Galeri, pazar ve pazartesi günleri hariç 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

RÜYA

Doğal alanlarından koparılıp hayvanat bahçeleri, sirkler ve süs havuzlarında yaşamaya mahkûm edilen hayvanların yaşamına odaklanan bir çocuk oyunu “Rüya”.

Bir çocuğun rüyası üzerinden bu alanlarda tutulan hayvanlarla empati duygusunu seyircisine aktaran oyun, çocuklara hayvan haklarını bugünden öğretip onlara çözümün parçası olduklarını hatırlatıyor. Üç sezondur beş yaş üzeri izleyicisiyle buluşmayı sürdüren oyunun biletleri, İBB Şehir Tiyatroları’nın internet sitesinde.

İSMİ LÂZIM DEĞİL

Küratörlüğünü Brigitte Pitarakis ve Selen Ansen’in üstlendiği ve Koç Holding’in desteğiyle düzenlenen İsmi Lâzım Değil sergisi, 11 Aralık’a kadar Abdülmecid Efendi Köşkü’nde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Sergi, Bizans döneminin doğaüstü ve bilinmez olana ilişkin sembolik dünyasından hareketle, güncel sanatta bilinmez olanın temsilini birbirinden çarpıcı yapıtlarla sorguluyor.

22. ANTALYA PİYANO FESTİVALİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 22'si yapılacak olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali, müzikseverleri seçkin sanatçılarla buluşturmaya sürdürüyor.

Her yıl yerli ve yabancı dünyaca ünlü sanatçıları Antalyalı sanatseverlerle buluşturan festival; klasik müzikten, flamenkoya uzanan zengin bir program sunuyor. Bu yıl Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek konserlerin biletleri biletix’te.