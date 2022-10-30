Kültür Rotası
Cumhuriyet Pazar, sizler için en güzel kültür sanat etkinliklerini derledi. İşte bu haftanın 'Kültür Rotası'...
İSTANBUL KOMEDİ FESTİVALİ
BKM organizasyonu ile bu yıl beşinci kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali, 11 Kasım – 12 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Festival programında 26’dan farklı sahnede, 82’si yetişkin, 20’si çocuk olmak üzere 220’den fazla etkinlik yer alacak. Komedinin ulusal ve uluslararası düzeyde usta isimlerini ağırlanacağı festivalin biletleri satışta.
HEREDOT HAFTASI
MÖ 6. yüzyılın başlarında Halikarnassos’ta doğan Herodot, doğduğu topraklarda anılacak. Bodrum Belediyesi ve Herodot 3. Yaş Akademisi Derneği işbirliği ile hazırlanan “Hemşehrimiz Herodot Haftası”nda 8 ülkeden 23 tarihçi akademisyenin yanı sıra, yurtiçinden katılımcıların da yer alacağı etkinlikler yapılacak. Çalıştaydan sergilere, belgesel gösterimlerinden canlı sunumlara kadar birçok etkinlik 31 Ekim- 6 Kasım tarihleri arasında izlenebilir.
VİYANA KLASİKLERİ
Murat Cem Orhan yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası, dört büyük dünya yıldızına eşlik ediyor. Niedersachsen Prize, The Brahms Prize gibi birçok prestijli ödülün sahibi olan Sabine Meyer, İsviçreli ünlü korno sanatçısı ve şef Bruno Schneider, Saito Kinen Festival Orkestrası ve Mito Oda Orkestrası üyesi Dag Jensen ve Oviedo Filarmonia'nın baş şefi Lucas Macías Navarro’ndan oluşan bu dört büyük yıldız “Viyana Klasikleri”konseri ile 5 Kasım akşamı CRR sahnesinde izleyiciyle buluşuyor.
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