Kültür Rotası

04 Aralık 2022 Pazar, 12:31

BU SON ŞANSIMIZ MI?

Salt’ın iklim değişikliğinin ekosistem ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerine dikkat çekmeyi amaçlayan gösterim programı, Garanti BBVA desteğiyle 8-30 Aralık arasında Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da ve saltonline.org’da. Yunanistan’dan Kanada ve Peru’ya uzanan belgesel filmleri bir araya getiren seçki, odağına toprağı alıyor, değişen ekolojik koşullara uyum bağlamında tarım ve gıda sistemlerini irdeliyor ve soruyor: “Bu son şansımız mı?”

TİFLİS SENFONİ ORKESTRASI

Ülkemizde ve yurt dışında önemli başarılara imza atan flüt sanatçısı Şefika Kutluer ile besteci ve orkestra şefi Vakhtang Kakhidze yönetimindeki Tiflis Senfoni Orkestrası, Wolfgang Amadeus Mozart’tan Antonin Dvorák’a uzanan bir repertuvarla aynı sahnede. Konser, 7 Aralık Çarşamba akşamı İş Kuleleri Salonu’nda.

22. ANTALYA PİYANO FESTİVALİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 22.'si yapılacak olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali, müzikseverleri seçkin sanatçılarla buluşturmaya sürdürüyor. Klasik müzikten, flamenkoya uzanan zengin bir program sunan festivalin, bu yıl Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek konserlerin biletleri biletix’te.

“HÂLLER | HAYALLER...”

Dünyada ekolojiden sağlığa, eğitimden yaşam hakkına uzanan pek çok alanda baş gösteren sorunlara karşı insanın direngen doğasını ön plana çıkartan ve 47 sanatçının farklı mecralardaki yapıtlarının bir araya getirildiği “Hâller | Hayaller: Uyumsuz Zamanlarda Dirençlilik” sergisi, 1 -15 Aralık tarihlerinde The Marmara Pera Otel’de sanatseverlerle buluşuyor. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) tarafından düzenlenen serginin geliri “Boğaziçi Değerler Burs Fonu”na aktarılacak.