Yaşar Kemal Kültür Evi'nin elektriği 7 yıldır kesik: 'Programlarda elektriği kebapçıdan çekiyoruz'

30 Kasım 2022 Çarşamba, 15:05

Dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal'in 2013 yılında açılışını kendisinin yaptığı Hemite Yaşar Kemal Kültür Evi ve parkının elektriği 7 yıldır kesik.

Duruma tepki gösteren köy sakinlerinden halk şairi Seyfi Metin, "Dünyaya ün salmış bir kişi olarak adına düzenlenmiş olan bu parkta Yaşar Kemal'in elektriği kesiliyor. Neden kesiliyor? Bunun sebebini öğrenelim" dedi.

"KEBAPÇIDAN ÇEKİYORUZ"

"Böylesi bir yerin, böylesi bir anıların böylesi bir büyük adamın, gelen misafirler gelen konuklar adına düzenlenen şenliklerde cereyanı başka yerlerden kullanıyoruz parasını vererek" diyen Metin, şu ifadeleri kullandı:

"Nedir bu, bunun cezası nedir, bu kime yapılıyor? Elektriği buraya çekildi ama 5-6 seneden beri ilgililere söylediğimiz halde 'muhtarlığa verelim, bizim bütçemiz yok' Kültür Müdürlüğü bunu söyleyen. 'Bizim bütçemiz yok' dediklerinde cereyanı verilmiyor. Bir dönem bundan önce azaydım ilgili yere bizzat bilgi verdiğimiz halde alamadık. Yan tarafta arkadaşımız var özel kebapçı oradan çekiyoruz rica minnet program ne yaparken."

KULLANIM HAKKI KÖY MUHTARLIĞI TÜZEL KİŞİLİĞE DEVREDİLDİ

Elektriği kesilen 'Yaşar Kemal Kültür Evi'nin kullanım hakkı 2019 yılında İl Kültür Müdürlüğü'nden alınıp köy muhtarlığı tüzel kişiliğe devredildi. Muhtarlığın bütçesi olmaması nedeniyle elektrik aboneliği yapılamadı ve elektrik açılamadı.

Sadece suyu akan Kültür Evi'ni ziyaret için gelenler elektrik olmadığı için sadece gündüz içeri girebiliyor.