Kültür Rotası

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 17:44

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 17:44

SONSUZ AŞK SAHNEDE

Yönetmen ve koreograf Jean-Christophe Maillot’un Shakespeare’in zamana meydan okuyan eserini yeniden yorumladığı “Romeo & Juliet”, 3 ve 4 Şubat tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

FRANK SINATRA 25 YIL SONRA

Müzik tarihinin ikon isimlerinden Frank Sinatra ölümünün 25. yılında bir konserle anılıyor. İstanbul Superband ve caz vokalistlerinden Erdem Özkan, Aycan Teztel şefliğinde 8 Şubat Çarşamba akşamı CSO Ada Ankara'da, Frank Sinatra ile özdeşleşen parçaları seslendirecekler.

SINIRLAR

Ünlü oyun ve senaryo yazarı David Mamet’in kaleme aldığı Oleanna, Kayhan Berkin’in uyarlaması ile sahneleniyor. Sınırlar ismini taşıyan ve “güç” üzerine bir trajediyi “Kafanızın karışmasına hazır olun” diyerek sunan tek perdelik oyun, 1 Şubat Çarşamba DasDas’ta.





ÇOCUKLARA ÖZEL

İşSanat, yarıyıl tatilinde olan çocuklar için 4 Şubat’a kadar sürecek bir dizi atölye çalışmasını minik sanatseverlerle buluşturuyor. 5-7 yaş grubuna hitap eden ve 60 dakika süren atölyede, müzenin bölümlerini eğitmenler eşliğinde gezen çocuklar farklı oyunlarla etkinliği tamamlıyorlar. Atölyelere katılım ücretsiz, ayrıntılı bilgi İşSanat’ın internet sitesinde.

KÜVETTEKİ GELİNLER

Beth Graham, Charlie Tomlinson, Daniela Vlaskalic’ın kalemlerinden çıkan, dilimize Beliz Coşar tarafından çevrilen Küvetteki Gelinler oyunu, Erdal Beşikçioğlu yönetimiyle sahnede olmaya devam ediyor. Üç kadının hikayesi üzerinden kadına yönelik şiddeti odağına alan oyun, 6 ve 7 Şubat tarihlerinde Tatbikat Sahnesi’nde Ankaralı izleyicisiyle buluşuyor.



