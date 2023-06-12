Kültür Rotası

Yayınlanma: 12.06.2023 - 09:58

Güncelleme: 12.06.2023 - 09:58

SEMTİMDE ORKESTRA

Haziran ayı boyunca 29 farklı dinletiyle 11 noktada müziği İstanbullularla buluşturacak İBB Orkestraları’nın rotasında Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Beylikdüzü, Eyüp, Fatih, Kadıköy, Kağıthane, Pendik, Şişli ve Üsküdar yer alıyor. “Semtimde Orkestra” konser serisi konserleri eylül ayına kadar sürecek. Ücretsiz konser programına İBB Orkestraları sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

UNUTMA BİÇİMLERİ

İstanbul Modern’in yeni müze binasındaki sinema salonu 18 Haziran’a kadar Unutma Biçimleri programına ev sahipliği yapıyor. 11 filmlik program, adını dünya prömiyerini 73. Berlin Film Festivali'nde duyuran yönetmen Burak Çevik’in yeni filmi Unutma Biçimleri’nden alıyor. Film Türkiye’de ilk kez 17 Haziran’da Çevik'in katılımıyla İstanbul Modern’de gösterilecek. Sonrasında film 14 yıl İstanbul Modern’de saklı bekleyecek. Bu süre boyunca Türkiye’de bir daha gösterilmeyecek olan filmin, kendi konusuna benzer bir şekilde hafızanın nasıl katmanlaştığına ve tekrar tekrar yazılabildiğine dair bir deneyime dönüşmesi amaçlanıyor.

PERA'DA YENİ BİR HİKÂYE: ISABEL MUNOZ

İspanyol fotoğrafçı Isabel Muñoz’un Göbeklitepe ve çevresindeki arkeolojik alanları çektiği fotoğrafları izleyiciyle buluşuyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, Göbeklitepe’nin de parçası olduğu Taş Tepeler’i, Muñoz’un etkileyici bakış açısından keşfetme imkânı sunan Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikâye - Göbeklitepe ve Çevresinden Fotoğraflar sergisinin küratörlüğünüyse, François Cheval üstlendi. Sergi 15-17 Haziran arasında Pera’da.

LUDOVİCO EİNAUDİ ZORLU PSM'DE

Günümüzün önemli besteci ve piyanistlerinden Ludovico Einaudi, “Underwater Tour” kapsamında iki gece üst üste İstanbul’da sahne alacak. Sadece klasik değil, pop, rock, dünya müziği ve halk müziği gibi diğer türlerde de üretmeye devam eden sanatçı 12 ve 13 Haziran’da Zorlu PSM’de...



