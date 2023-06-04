Kültür rotası

Yayınlanma: 04.06.2023 - 13:00

Güncelleme: 04.06.2023 - 13:00

MARMARİS ULUSLARARASI KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ

“Toprağın Gücünden Sanatın Büyüsüne” temasıyla düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali Golden Horn Brass, MAKSAD Festival Orkestrası, Antakya Medeniyetler Korosu ve Selen Beytekin konserlerine ev sahipliği yapacak. Festivalin ilk haftasında “Frida ile Diyaloglar” başlıklı karma sergiye ve söyleşilere yer verilecek. Marmaris Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen konserlerin biletleri Biletix’te.

YERELDEN EVRENSELE...

Sanatçı Mürüvvet Durak’ın Anadolu’nun zengin kültür yapısını yansıttığı ve yerelden evrensele vurgusunu taşıyan “Yerel Yansımalar” isimli sergisi, Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Türk kültürel imgelerinin farklı anlatımlarla modernize edildiği resim sergisi, 30 Haziran’a kadar gezilebilir.

SOUNDGARDEN

Kendine Has Babylon Soundgarden, 24-25 Haziran tarihlerinde Yapı Kredi bomontiada’da müzikseverlerle buluşacak. Festivalde Athena, Melike Şahin, Can Bonomo, Islandman, Aga B, Kolektif İstanbul, Deli Bakkal, Bahr, Su Sonia, Yalnayak ve Efza müzikseverlerle buluşacak. Biletler biletix ve Mobilet’te.

KORSAJ

Dünya prömiyerini 2022’de Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış bölümünde yapan Korsaj, Avusturya İmparatoriçesi ve Macaristan Kraliçesi Elisabeth’in 40. doğum günü kutlamalarını dönüm noktası alıyor. Zincirlerini kırmaya niyetlenen, bilgiye ve yaşama aç bir kadının isyanını gözler önüne seren film Cannes’da ödül kazanırken Avusturya’nın Oscar adayı olmuştu. Film 23 Haziran akşamı Fişekhane Su Kulesi’nde sinemaseverlerle buluşacak.