Kültür Rotası

Yayınlanma: 20.08.2023 - 13:43

Güncelleme: 20.08.2023 - 13:43

Kalamış Yaz Festivali





Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Kalamış Yaz Festivali, Manu Chao, Angeles Toledano, Nilüfer, Melike Şahin, Emin Fındıkoğlu +12’nin de aralarında olduğu birçok sanatçı ve grubu ağırlamaya devam ediyor. Sinema tarihinde yer etmiş birçok filmin de gösterildiği festival, 10 Eylül’e kadar sürecek.



Bozcada Caz Festivali



Bu yıl 8-9-10 Eylül tarihleri arasında 7’ncisi Paribu sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bozcaada Caz Festivali’nin teması “Oyun” olarak belirlendi. “Cazın Rotası Caz Adası” sloganıyla yapılacak festivalin katılımcıları arasında ödüllü saksafoncu Nubya Garcia, Kazy Lambist, Avishai Cohen, Teis Semey, Big Vicious, Ferit Odman, Meral Polat Trio ve Bozcaada Ensemble gibi isimler yer alıyor.



Buika İstanbul’da

İspanyol aşk şarkılarının tutkulu sesi Grammy Ödüllü Buika, dünya turnesi kapsamında 25-26 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde bir kez daha dinleyenleriyle buluşacak. Konser biletleri Passo’da.



Sinema Geceleri

ENKA Sanat, Başka Sinema iş birliğiyle hazırladığı seçkiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Son dönemin öne çıkan yerli ve yabancı filmlerinden oluşan seçki, ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda “1 bilet alana 1 bilet bedava” kampanyası ile izleyiciyle buluşuyor. Etkinlik kapsamında 21 Ağustos’ta Ela ile Hilmi ve Ali, 22 Ağustos’ta Carmen, 25 Ağustos’ta ise Suç Bende filmi gösterilecek.



Zengin Mutfağı

Prömiyerinden bugüne kapalı gişe seyirci karşına çıkan ve usta sanatçı Şener Şen’in tiyatro sahnesinde sanatseverlerle buluştuğu, Vasıf Öngören imzalı “Zengin Mutfağı”, Ankaralı tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Oyun 26 Ağustos Cumartesi akşamı Oran Açık Hava Sahnesi’nde olacak.



