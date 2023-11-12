Kültür Rotası

Yayınlanma: 12.11.2023 - 13:00

Güncelleme: 12.11.2023 - 13:00

BEST OF GENRES

Dünyaca ünlü müzisyen Mercan Dede, Türkçe rock müziğinin değişmez ismi Hayko Cepkin ve Türkçe rap sahnesinin usta ismi Ceza, 22 Aralık Cuma akşamı gerçekleşecek bir konserle Zorlu PSM Turkcell Sahne'sinde bir araya geliyor. Üç büyük ismin aynı sahneyi paylaşacağı konserinde biletleri Passo’da.

TAM YERİNDEN

Panorama” formunu farklı boyut ve bağlamlarıyla ele alan "Tam Yerinden: İstanbul’a Panoramik Bakışın Tarihi" ziyarete açıldı. 15. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir süreçte üretilen panoramik İstanbul imgelerinin interaktif bir deneyim alanıyla yer aldığı sergide, varlığı daha önce bilinmeyen bir İstanbul panoraması da ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Sergi, Pera Müzesi’nde görülebilir.

‘TAŞRA ÜÇLEMESİ’Nİ DİNLEMEK



Altın Palmiye sahibi yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın “Taşra Üçlemesi” olarak anılan; “Kasaba”, “Mayıs Sıkıntısı” ve “Uzak” filmlerinden seçilen 11 sahne üzerine bestelenen caz parçaları, 19 Aralık’ta CSO Ankara’da sanatseverlerle buluşacak. Seçilen sahnelerle eş zamanlı olarak bestelerin icra edileceği konserde, besteci Yiğit Özatalay’a saksafonda Barış Ertürk, davulda Mustafa Kemal Emirel eşlik edecek.

ZITLIKLARIN UYUMU

Asimetriyi ve zıtlıkları hem renk hem de doku olarak eserlerine yansıtan sanatçı Cem Özerol’un ‘La Harmonia Del Contrastes (Zıtlıkların Uyumu)’ isimli sergisi, Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, Kasım ayı süresince görülebilir.







