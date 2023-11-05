Kültür Rotası

Yayınlanma: 05.11.2023 - 10:00

Güncelleme: 05.11.2023 - 10:03

YİĞİ T J ÁNOS

Liszt Enstitüsü-Macar Kültür Merkezi, Macaristan’ın ulusal şairi Sándor Petofi’nin şiiri Yiğit János’a adanmış aynı başlığı taşıyan, interaktif sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi 31 Aralık’a kadar ziyaret edilebilir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI RESİM HEYKEL MÜZESİ

29 Ekim’de kapılarını açan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Prof. Dr. Gül İrepoğlu küratörlüğünde oluşturulan iki sergiye ev sahipliği yapıyor. “İstanbul’un Resmi” başlıklı süreli sergi, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndaki İstanbul temalı resimlerden bir seçki sunarak sanatçı gözüyle kente bakışı ortaya koyuyor. “Türk Resmini İzlemek” başlıklı kalıcı sergide ise Cumhuriyet’in ilk dönem sanatçılarının eserleri ve 20. yüzyılın ortalarından günümüze uzanan bir seçki izleyiciye sunuluyor.

ULUSLARARASI BODRUM TİYATRO FESTİVALİ

Bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali, 23 farklı prodüksiyona ev sahipliği yapacak. Türkiye, Almanya, Belçika, Fransa ve Yunanistan’dan tiyatro, müzik, dans, performans dallarında eserlerin sahneleneceği festivalde söyleşi ve atölye çalışmaları da 16 Kasım’a kadar sürecek.

OTOMATİK PORTAKAL

Edebiyat ve sinemanın ardından tiyatroya da uyarlanan Anthony Burgess’in ölümsüz eseri Otomatik Portakal izleyicisiyle buluşuyor. Tatbikat Sahnesi’nin sıra dışı yorumuyla Elvin ve Erdal Beşikçioğlu yönetmenliğinde tanınmış rap müzisyenlerin rol aldığı oyun 12 Kasım’da Zorlu PSM’de.

ŞEHİR TİYATROLARI’NDA BU AY

İBB Şehir Tiyatroları bu ay 33 oyunla seyirci karşısında. Henrik Ibsen’den Tolstoy’a, Savaş Dinçel’den Yiğit Sertdemir’e klasik ve çağdaş yazarların eserlerinin ön planda olduğu bir repertuvar tiyatroseverleri bekliyor. Biletler gişelerde ve biletinial’da.