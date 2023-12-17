Kültür Rotası

Yayınlanma: 17.12.2023 - 12:28

Güncelleme: 17.12.2023 - 12:28

DÜKKÂNDA SANAT VAR!

İstanbul’un kozmopolit semtlerinden Tophane “ArtInShop” etkinliği kapsamında otantik dükkanlarda sergilenen sanat eserlerine ev sahipliği yapacak. Hepsi birbirine yürüme mesafesinde yer alan dükkanlarda çeşitli sanatçıların işleri sergilenerek bu mekânlar alternatif birer sanat mecrasına dönüşecek. Cubis Art tarafından tasarlanan ve Dreamscircle’ın organizasyonunu üstlendiği etkinlik 22-23 Aralık’ta yapılacak.

SEKİZ YIL ARADAN SONRA: SCORPİONS

Rock müziğinin en büyük topluluklarından Scorpions Efsane albümleri “Love at First Sting”in 40. yılı şerefine gerçekleşen turne kapsamında sekiz yıl sonra İstanbul’da sahnede olacak. 23 Mayıs 2024’te KüçükÇiftlik Park’ta yapılacak konserin biletleri Passo’da.

ZAMANA TEPEDEN BAKMAK

Sanatçı Meral Yıldız, “Zamana Tepeden Bakmak” isimli sergisinde kendi geçmişini ve sanat tarihini öznel ve kendine has bir anlatımla ele alıyor. Çağla Öztürk’ün küratörlüğünü üstlendiği sergi, 27 Aralık’a kadar Galerie D’art La Visione’da.

DİSTOPYADA GÖZ GÖZE

Melike Kuş’un ilk kişisel sergisi “Eye to Eye in Dystopia” (Distopyada Göz Göze) Merdiven Art Space’de. Sanatçının iplikle yarattığı dünya, bakmak ile görmek arasındaki ince çizgiye işaret ediyor. Sergi, 30 Aralık’a kadar görülebilir.

YENİ YIL KONSERLERİ

“Bach İstanbul’da” başlığıyla dinleyiciyle buluşan yeni yıl konserleri serisi sürüyor. Bugün Peter Sarik Trio jazz konseri AKM’de. 22 Aralık’ta Barock Moscow Ensemble Deniz müzesi bir barok konseri verecek. 24 Aralık’ta ise piyanist Dina Ivanova, Stravinski Petruchka ve Franz Listz’in ünlü si minör sonatıyla sahnede olacak.

ISTIRAP KOROSU

Istırap Korosu, 21 Aralık’ta Kadıköy Boa Sahne’de, 27 Aralık’ta ise Alan Kadıköy’de seyircisiyle buluşuyor. Çok sesli bir apartman hikâyesinden yola çıkarak memleket hikâyesine yol alan oyunun yönetmenliğini Murat Mahmutyazıcıoğlu üstlenirken Seda Türkmen ve Deniz Karaoğlu ise sahneyi paylaşıyor.



