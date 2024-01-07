Kültür Rotası

Yayınlanma: 07.01.2024 - 12:28

Güncelleme: 07.01.2024 - 12:28

‘UYKUSUZ BİR RÜYA’

Berkay Ateş’in kaleme aldığı ve oynadığı Tiyatro D22’nin yeni oyunu “Uykusuz Bir Rüya, Salim”, 26 Ocak’ta Atlas 1948 sahnesinde, biletler mobilet’te.

BORUSAN SANAT’TAN YENİ YIL KONSERİ

BİFO’nun geleneksel yeni yıl konseri, 11 Ocak Perşembe Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Soprano Nino Machaidze ve tenor Jonathan Tetelman’a BİFO’nun eşlik edeceği konserin şefliğini Carlo Tenan üstleniyor.

BİR İDEALİN PEŞİNDE

Atatürk’ün önderliğinde başlatılan ulusal arkeoloji seferberliğinin ilk kazısı Alaca Höyük’ten çıkarılan arkeolojik eserlerin önemli bir bölümü “Bir İdealin Peşinde: Atatürk ve Alaca Höyük” sergisinde bir araya geldi. Sergi 10 Mart’a kadar İstanbul’daki Yapı Kredi Müzesi’nde görülebilir.

PALANDÖKEN: CAZ MAZ

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Caz Maz”ın ilk durağı 11-14 Ocak’ta Palandöken olacak. Lesli Karavil’in stand up gösterisi ile başlayacak etkinlikte Oz. Hybrid Ensemble, Öner Karaçuha Quartet, Aytek Dorken: Impromptu Harmony, “Su Sonia” ve Marlô Sway Hotels’te katılımcılarla buluşacak.

KOYU ANTOLOJİ

Türk rock müziğinin efsanevi ismi Teoman, kariyerinde biriktirdiği özel hikâyeleri şarkılarıyla birleştirdiği “Koyu Antoloji” ile sevenleriyle buluşuyor. 26 Ocak Cuma Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi sahnesindeki konserin biletleri Passo’da.

CANDAN ERÇETİN

Türk pop müziğinin yıllara meydan okuyan ismi Candan Erçetin, 20 Ocak’ta EKM Erciyes Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak. Biletleri biletix’te.