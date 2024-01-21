Kültür Rotası

Yayınlanma: 21.01.2024 - 12:34

Güncelleme: 21.01.2024 - 12:34

TATE’İN KOLEKSİYONU İLK KEZ TÜRKİYE’DE!

Dünyanın en çok ziyaret edilen ve en önemli müzelerinden Tate’in koleksiyonu, İBB Kültür ve İBB Miras’ın katkılarıyla Türkiye’de. “Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde” adlı çok disiplinli sergide 21 ülkeden 57 sanatçının 95 eseri yer alıyor. Küratörlüğünü Tate Modern’in Sergiler ve Uluslararası Sanat Küratörü Valentina Ravaglia üstlendiği sergi, 23 Ocak’ta Artİstanbul Feshane’de kapılarını açacak.

ÖLÜMÜN TERSİ ARZUDUR

Türk tiyatrosunun önemli ismi Engin Alkan’ın yazıp yönettiği ve sahne aldığı “Ölümün Tersi Arzudur”, öteki olmanın ortak paydasına odaklanıyor. T. Williams’ın ünlü oyunu Arzu Tramvayı’ndan yola çıkarak yazılan oyun 24 Ocak’ta İstanbul’da Moda Sahnesi’nde, 7 Şubat’ta ise Ankara’da AST Bilkent Salonu’nda.

HAMİYET MÜZİKALİ

Deniz Madanoğlu’nun yazdığı, Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği Hamiyet müzikali 8 Şubat’ta AKM Tiyatro Salonu’nda izleyicilerle buluşuyor. Aslı İnandık, Bilgesu Kural ve Cansu Bahadır’ı buluşturan müzikale Türkiye’de Indie müziğin önemli temsilcilerinden Peyk grubu ses veriyor.

OFF

Pilevneli, genç sanatçı Banu Anka’nın son dönem is¸lerinden olus¸an kis¸isel sergisi OFF’a 27 Ocak’a kadar ev sahipliği yapıyor. Sanatçı, tuval üzerine yagˆlıboya ve kâgˆıt üzerine kömür olmak üzere iki farklı teknikle çalıs¸arak iç dünyasında ve çevresinde gözlemledigˆi “kendini dıs¸arıya kapatma” (off) halini izleyiciyle paylas¸ıyor.

CEM YILMAZ YENİDEN SAHNEDE

Cem Yılmaz, "CMXXIV" adlı yeni stand-up gösterisiyle 7 Şubat’tan itibaren sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircilerle buluşacak.



