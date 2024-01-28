Kültür Rotası

Yayınlanma: 28.01.2024 - 13:00

Güncelleme: 28.01.2024 - 13:00

100.YILDA TÜRK TANGOSU

Millî Reasürans Oda Orkestrası, 100. Yılda Türk Tangosu konseri ile 31 Ocak’ta İş Kuleleri Salonu’nda sanatseverlerle buluşuyor. Hasan Niyazi Tura, Fehmi Ege, Yaşar Güvenir, Necdet Koyutürk gibi Türk tango müziğinin önemli isimlerinin bestelerinin seslendirileceği konserde orkestraya dansçılar eşlik edecek.

NO LAND

Doğu ve Batı müziğini harmanladığı zarif ezgilerini sahneye yansıtan ve ilk iki albümleri ile canlı performanslarıyla dikkat çeken No Land topluluğu, 20 Şubat’ta 6:45 Kaybedenler Kulübü'nde Ankaralı sevenleriyle buluşuyor.

KAFTANLAR

Türk çağdaş sanatının usta isimlerinden Şenol Yorozlu’nun "Kaftanlar” başlıklı anma sergisi, Brieflyart Galeri’de açıldı. Geçen yıl sanatçının son kişisel sergisine ev sahipliği yapan galeri, 24 Şubat’a kadar Yorozlu’nun başyapıtları arasında yer alan “Kaftanlar” serisinin bir bölümünü sanatseverlerle buluşturuyor.

VEDA SENFONİSİ

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın 9 Şubat’ta AKM’de vereceği konserde, B.Martinu’nun ‘Obua Konçertosu’nu Sezai Kocabıyık seslendirecek. Ardından A. Ginatera’nın arp konçertosunu arpist Veronika Lemishenko yorumlayacak. Konserin ikinci bölümünde, ülkemizin en acı günlerinden biri olan 6 Şubat’taki depremde yitirdiklerimize ithafen J.Haydn’ın “Veda Senfonisi” seslendirilecek.