Kültür Rotası

Konserden tiyatroya, sinemadan sergiye, operadan baleye kültür sanat dünyasının öne çıkan etkinliklerini birlikte takip ediyoruz.

Berrin Karadeniz
Yayınlanma: 25.02.2024 - 12:23
Kültür Rotası
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II.MEHMET

24 Şubat’ta prömiyeri yapılan, G.Rossini’nin ünlü eseri “II Mehmet” ( Maometto II) AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet’in aşk hikâyesini konu alan ve 34 yıl aradan sonra ilk kez kendi dili olan İtalyanca seslendirilen eserin başrollerini, Burak Bilgili, Zafer Erdaş, Dilruba Bilgi ve Gülbin Günay paylaşıyor.

ZAMANSIZ MERAKLAR

İstanbul Modern, güncel teknolojiler ve dijital kültürün, sanatçıların düşünce ve üretim biçimlerine nasıl yön verdiğini merkeze alan “Zamansız Meraklar” sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Ümit Mesci ve Nilay Dursun’un üstlendiği sergi, 11 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilir.

MERT DEMİR

Farklı müzik türlerini bir araya getiren, “Pusulam Rüzgâr”, “Antidepresan” ve son şarkısı “Ateşe Düştüm” ile öne çıkan söz yazarı, besteci ve prodüktör Mert Demir, 8 Mart akşamı Zorlu PSM’de sevilen şarkılarını seslendirecek. Biletler Passo’da.

TİTUS KOMPLEKS

Shakespeare’in “Titus Andronicus” yapıtından farklı bir uyarlamayla sahnelenen “Titus Kompleks”, DasDas’ta izleyiciyle buluşuyor. Oyuncu kadrosunda Can Sipahi, Didem Balçın, Doğukan Polat, Elçin Afacan, Ferit Kaya, Mert Fırat, Onur Dilber, Yalım Danışman, Hilal Attar yer aldığı oyunun yönetmenliğiniyse Ersan Mondtag üstleniyor. Biletler Mobilet’te.


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