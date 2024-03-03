Kültür Rotası

Yayınlanma: 03.03.2024 - 11:24

Güncelleme: 03.03.2024 - 11:25

DEEP PURPLE GELİYOR!

“Smoke On The Water”, “Highway Star”, “Burn” gibi birçok ölümsüz şarkıya imza atan efsane grup Deep Purple, İstanbullu müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Deep Purple “The Whoosh! Tour” kapsamında, 25 Mayıs’ta KüçükÇiftlik Park’ta.

EMİN BARIN ESERLERİ FESHANE’DE

İBB Kültür ve İBB Miras, Türk grafik sanatının duayenlerinden, hattat ve cilt sanatçısı Prof. Emin Barın’ın eserlerini “Emin Barın: ‘Ne Senden Rükû Ne Benden Kıyam’” sergisiyle sanatseverlerle buluşturuyor. Zafer Yıldırım’ın seçkisinden oluşan sergi 29 Nisan’a kadar Artİstanbul Feshane’de.

FAZIL SAY&NICOLAS ALTSTAEDT

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say ve ödüllü çellist Nicolas Altstaedt, 29 Mart’ta Zorlu PSM’de müzikseverlerle buluşacak, biletler Passo’da.

MİHRİ MÜŞFİK SERGİSİ

Kärcher, Dünya Kadınlar Günü kapsamında özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. İlk kadın ressamlarımızdan Mihri Rasim Müşfik Açba’nın eserlerinden oluşan “İstanbul, Roma, New York’ta Ressam Mihri” sergisi ile 10 Mart’a kadar Vadistanbul AVM’de sanatseverlerle buluşturuyor.

KADININ TÜRKÜSÜ

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 8 Mart Cuma akşamı Tarihi Salon’da düzenleyeceği konserde, yüzlerce yıl öteden gelen Türk kültürünü ve sosyal açıdan kadınlara verdiği değeri türkülerle sahneye yansıtacak. Konserde, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları Ertan Çıngı, Pelin Karakuş, Gülderen Yavuz ve Senem Gül, gibi isimler yer alacak.

MUTLU AİLE TABLOSU

Ellili yaşlarının ortalarında hayatı kaçırdıklarına ikna olan ve yaşamlarını değiştirmeye karar veren evli bir çiftin hikâyesini ele alan “Mutlu Aile Tablosu”, tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Emre Kınay ve Pınar Altuğ’un sahneyi patlaştığı oyun, 14 Mart’ta Duru Tiyatro Ataşehir’de.