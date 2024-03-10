Kültür Rotası

Yayınlanma: 10.03.2024 - 13:15

Güncelleme: 10.03.2024 - 13:15

ZAMANSIZ/TİMELESS

Küratörlüğünü Derya Aydoğan’ın üstlendiği, resim ve heykel sanatçısı Adviye Bal’ın, yağlı boya tablolarından ve heykellerinden oluşan yeni sergisi “Zamansız/Timeless”, 23 Mart’a kadar Teşvikiye’deki Red Rouge Art Galeri’de.

NE OLACAĞIM BEN

Sürekli ders çalışmak zorunda hisseden Leyla, bir gün ilham perisi Thalia ile tanışır ve kendisi hayatta yeni ufuklar açar. Çocuk oyunu “Ne olacağım ben” 23 Mart Cumartesi Akbank Sanat’ta.

BİR TERENNÜM

Komik ve içli bir ailenin aynı salonda geçen, demansın bulanıklığı içinde bir zamandan bir başka zamana zıplayan, bir kaç nesillik hikayesini anlatan “Bir Terennüm” 13 Mart’ta Zorlu PSM %100 Studio’da.

ANİMA MUSİCAE ODA ORKESTRASI

İş Sanat, Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü nedeniyle özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Franz Lizst Akademisi’nin seçkin müzisyenlerinden kurulan Anima Musicae Oda Orkestrası ile Macar asıllı kemancı Gwendolyn Masin 17 Nisan Çarşamba İş Kuleleri Salonu’nda sahne alacak.

MÜNİH FLARMONİ SOLİSTLERİ ANKARA’DA

Dünyanın en önemli orkestralarından Münih Filarmoni orkestrası solistleri, bir oda müziği programı ile Ankara seyircisi ile 14 Mart’ta CSO Ada Ankara’da buluşuyor. Topluluk, son yıllarda oda müziği literatürünün en seçkin eserlerini seslendirecek.

DİMASH QUDAİBERGEN

Altı oktav, dört nota ve bir yarı ton çok nadir ses aralığına sahip bir müzisyen olan Dimash Qudaibergen Rams Global ana sponsorluğunda ilk kez Türkiye’de. İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Kazakça, Rusça ve Çince olmak üzere yedi dilde performans sergileyecek olan Qudaibergen, 24 Mayıs'ta Tüpraş Stadyumu'nda sevenleriyle buluşacak...