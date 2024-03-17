Kültür Rotası
Konserden tiyatroya, sinemadan sergiye kültür sanat dünyasından öne çıkan etkinlikler 'Kültür Rotası’nda…
ANADOLU
ROCK BUKALEMUN
Çağ Erçağ’ın
uluslararası düzeydeki çalgı yorumculuğu,
Nurkan Renda’nın Rock müziğinin tüm ögelerine sahip
derin bilgi birikimi ve Hakan Şensoy’un çalgı müziğinin olanaklarını zorlayan yaklaşımıyla Milli
Reasürans Oda Orkestrası 14 Mayıs’ta İş Kuleleri Salonu’nda olacak. Biletler
biletix’te.
WHAT DA FUNK
Caz ve popüler müzik sahnesinin
sevilen isimlerinden saksofonist Anıl Şallıel liderliğinde kurulan ve her biri
kendi enstrümanlarının önde gelen isimlerinden
olan kreatif müzisyenlerden oluşan funk grubu What Da Funk, 22 Mart’ta Zorlu
PSM’de.
İZ
BIRAKANLAR
Inspera Bodrum, Art Space ve Inspera Fuaye alanında "IMOGA
– İz Bırakanlar” sergisini ağırlıyor. Türk sanat dünyasının önemli isimlerinin
eserlerinin bir arada olduğu ve küratörlüğünü Ender
Güzey’in
yaptığı karma sergi, 26 Nisan’a kadar ziyaret edilebilir.
INSPIRATIONS
Devrim Erbil'in 60. sanat yılının
‘Inspirations' sergisi, İstanbul Sinema Müzesi’nde sanatseverlerle
buluşmaya hazırlanıyor.
Türk modern sanatının usta ismi Erbil’in daha önce hiç sergilenmemiş eserlerinin yanı sıra
usta ismin 34 sanatçı dostunun eserlerinin de yer aldığı sergi, 20 Nisan’da
sanatseverlerin ziyaretine açılacak.
YÜZ
YÜZE SOHBETLER
The Populist, nisan ayında müziğin yanı sıra yüz yüze sohbetlerde sanatseverlerle sanatçıları bir araya getiriyor. “Yüz Yüze Sohbetler”in nisan ayı konuğu ikonik metal topluluğu Pentagram. Murat Beşer’in moderatörlüğündeki sohbette topluluğun müzikal yolculuğu ve yakın zamandaki sürpriz projeler masaya yatırılacak. Buluşma, 21 Nisan Pazar günü Yapı Kredi bomontiada’da.
En Çok Okunan Haberler
-
- İnceleme başlatıldı!
- Faizlerde 22 yılın zirvesi
- Murat Ağırel eksikleri sıraladı!
- 'Belli ki aldatılmış...'
- Erdoğan'ın 'Bu son seçimim' sözlerine yanıt
- Aytaç Kara'dan Galatasaray açıklaması
- Kayıp işçilerin pikabı bulundu!
- Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
- Real Madrid'in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
- Benzinde dikkat çeken vergi ayrıntısı