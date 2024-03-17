Kültür Rotası

Konserden tiyatroya, sinemadan sergiye kültür sanat dünyasından öne çıkan etkinlikler 'Kültür Rotası’nda…

Berrin Karadeniz
Yayınlanma: 17.03.2024 - 12:00
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ANADOLU ROCK BUKALEMUN

Çağ Erçağ’ın uluslararası düzeydeki çalgı yorumculuğu, Nurkan Renda’nın Rock müziğinin tüm ögelerine sahip derin bilgi birikimi ve Hakan Şensoy’un çalgı müziğinin olanaklarını zorlayan yaklaşımıyla Milli Reasürans Oda Orkestrası 14 Mayıs’ta İş Kuleleri Salonu’nda olacak. Biletler biletix’te.

WHAT DA FUNK

Caz ve popüler müzik sahnesinin sevilen isimlerinden saksofonist Anıl Şallıel liderliğinde kurulan ve her biri kendi enstrümanlarının önde gelen isimlerinden olan kreatif müzisyenlerden oluşan funk grubu What Da Funk, 22 Mart’ta Zorlu PSM’de.

İZ BIRAKANLAR

Inspera Bodrum, Art Space ve Inspera Fuaye alanında "IMOGA – İz Bırakanlar” sergisini ağırlıyor. Türk sanat dünyasının önemli isimlerinin eserlerinin bir arada olduğu ve küratörlüğünü Ender Güzey’in yaptığı karma sergi, 26 Nisan’a kadar ziyaret edilebilir.

INSPIRATIONS

Devrim Erbil'in 60. sanat yılının ‘Inspirations' sergisi, İstanbul Sinema Müzesi’nde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türk modern sanatının usta ismi Erbil’in daha önce hiç sergilenmemiş eserlerinin yanı sıra usta ismin 34 sanatçı dostunun eserlerinin de yer aldığı sergi, 20 Nisan’da sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

YÜZ YÜZE SOHBETLER

The Populist, nisan ayında müziğin yanı sıra yüz yüze sohbetlerde sanatseverlerle sanatçıları bir araya getiriyor.  “Yüz Yüze Sohbetler”in nisan ayı konuğu ikonik metal topluluğu Pentagram. Murat Beşer’in moderatörlüğündeki sohbette topluluğun müzikal yolculuğu ve yakın zamandaki sürpriz projeler masaya yatırılacak. Buluşma, 21 Nisan Pazar günü Yapı Kredi bomontiada’da.


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