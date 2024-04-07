Kültür Rotası

Yayınlanma: 07.04.2024 - 13:11

Güncelleme: 07.04.2024 - 13:11

MAGNUM İSTANBUL’DA

Dünyaca ünlü fotoğraf ajansı Magnum Photos ve İBB işbirliğiyle Magnum’un 77. yılına özel düzenlenen “Magnum İstanbul’da” sergisi, 70 sanatçının 200’den fazla fotoğrafından oluşuyor. Ödüllü Türk fotoğrafçı Emin Özmen’in 30 fotoğrafının da özel bir bölümde yer aldığı sergi, 31 Ağustos’a kadar Bulgur Palas’ta.

ARTER ’DE YETİŞKİN AT Ö LYELERİ

Arter’in nisan ayında “Farz Et Ki Sen Yoksun” başlıklı ilk özel koleksiyon sergisine odaklanan yetişkin atölyeleri, Deniz Kulaksızoğlu yürütücülüğünde sanatseverlerle buluşuyor. Otoportre geleneğini ele alan “Otoportre Atölyesi” 27 Nisan’da Arter’in Atölye alanında, biletler Arter gişeleri ve Biletix’te.

DASDAS 7. YAŞINI KUTLUYOR

Yedi yıl önce “Joseph K.” oyunu ile tiyatroseverleri ilk kez sahnesinde ağırlayan DasDas yeni yaşını aynı oyunla bugün kutluyor. Tom Basden’in Kafka’nın “Dava”sını günümüze uyarlandığı ve süpervizörlüğünü Serdar Biliş’in üstlendiği oyunun kadrosunda Mert Fırat, Didem Balçın, Onur Dilber ve Özgün Aydın var.

ANTİK KENTE EĞLENCELİ YOLCULUK

İş Sanat’ın müzikli çocuk oyunu “Pat Pat Patara” 27 ve 28 Nisan’daki son iki oyunuyla bu sezona veda ediyor. Oyun, genç izleyicilerin tarihe duydukları merakı eğlenceyle harmanlarken, onları ülkemizin zengin kültürel mirasıyla da tanıştırıyor. Oyun, İş Kuleleri Salonu’nda dört yaş ve üzeri izleyiciler için sahnelenecek.

‘HAYKO CEPKİN STADIUM SHOW’

Kariyerindeki başarıları, hit parçaları, güçlü sahne performansıyla öne çıkan Türk rock müziğinin önde gelen ismi Hayko Cepkin, stadyum konseriyle müzikseverlerle buluşacak. Sevilen parçalardan klasikleşmiş hitlere kadar geniş bir repertuvarın sunulacağı konser, 26 Mayıs’ta Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda.





