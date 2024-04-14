Kültür Rotası

Konserden tiyatroya, sinemadan sergiye kültür sanat dünyasında bu hafta öne çıkan etkinlikler…

Berrin Karadeniz
Yayınlanma: 14.04.2024 - 12:00
Kültür Rotası
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ARTWEEKS İSTANBUL

Artweeks İstanbul’un dokuzuncusu Bilgili Holding ev sahipliğinde 20-28 Nisan’da The Ritz-Carlton Residences İstanbul B Blok’ta yapılacak. Farklı disiplinlerinden sanatçıları, koleksiyonerleri bir araya getiren etkinlikte küratoryel projelere ayrılan “Storytellers” bölümü, bağımsız sanatçıları bir araya getiren “Nexus” alanı ve Türkiye’nin önde gelen sanat galerilerinin yanı sıra özel koleksiyonların ve müze koleksiyonlarının yer alacağı eserlerle ve sanat tutkunlarıyla buluşacak.

SÓNAR İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ

Müzikseverleri müzik, yaratıcılık ve teknoloji ekseninde birleştiren ve bu yıl 8. kez düzenlenecek Sónar İstanbul %100 Müzik’in katkılarıyla 26-27-28 Nisan’da Zorlu PSM’de. Üç günlük festivalin ana sahnesinde Adam Beyer, Jan Blomqvist, Henrik Schwarz, Sevdaliza, Marcel Dettman, Overmono, 2ManyDJs b2b Tiga ve daha bir çok isim yer alacak.

AĞAÇLAR KONUŞUNCA

Dünyada yaşamanın temelinde dayanışma olduğunu ve bu dayanışmanın yalnızca insanlar arasındaki ilişkilerle sınırlı kalamayacağını vurgulayan “Ağaçlar Konuşunca” sergisi Cendere Sanat Müzesi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Derya Yücel, Ebru Yetişkin, Esra Aliçavuşoğlu ve Marcus Graf’ın üstlendiği sergi 21 Nisan’a kadar görülebilir.

ALEVLİ GÜNLER

Erkan Can, Güven Kıraç, Bahtiyar Engin ve Levent Ülgen’in sahneyi paylaştığı “Alevli Günler”, seyircilere çağdaş bir “yaşar-yaşamaz” hikâyesi sunuyor. İnancını kendi seçen bir insanın yaşamda olduğu gibi ölürken de toplumsal kabullerle yüz yüze gelmesini, özgürlüklerimizin ne denli kısıtlanmış olduğuna iyi oyunculuklarla ayna tutuyor. Oyun, 21 Nisan’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşuyor.


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