Kültür Rotası

Yayınlanma: 21.04.2024 - 12:00

Güncelleme: 21.04.2024 - 12:00

BUDAPEŞTE FESTİVAL ORKESTRASI AKM’DE

52. İstanbul Müzik Festivali, dünyanın en iyi orkestralarından biri olan Budapeşte Festival Orkestrası ve usta piyanist Francesco Piemontesi’yi ağırlıyor. J. Brahms’ın eserlerinin seslendirileceği, Iván Fischer’ın yönetimindeki konser, 3 Haziran Pazartesi saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda.

İSTANBUL DANS GÜNLERİ BAŞLIYOR

İBB Kültür’ün, 29 Nisan Dünya Dans Günü kapsamında düzenlediği Uluslararası İstanbul Dans Günleri, 22 Nisan – 2 Mayıs tarihlerinde flamenkodan sokak dansına, baleden sirtakiye farklı dans türlerinin önemli temsilcilerini İstanbul’da ağırlayacak. Festivalin etkinlikleri, Müze Gazhane, CRR Konser Salonu, Artİstanbul Feshane, Baruthane, Metrohan, Beyoğlu Sineması, Çubuklu Silolar ve Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde yapılacak. Biletler, İstanbul Senin ve biletix’te.

THE SOIRÉE

Jean Paul Sartre’ın “No Exit” adlı oyunundan esin alınmış, tiyatro ve dansın bir araya geldiği “The Soirée İO”, Uluslararası Tiyatro Festivali’nde İstanbullu izleyicisiyle buluşuyor. Edinburgh Fringe Festival’inde International Critique ödülünü ve The Independent’ın “Tiyatro İçin Özel Ödülü”nü kazanan The Soirée, 5 Mayıs’ta DasDas’ta.

TROMPETİN NEFESİNDEN

Berlin Filarmoni Orkestrası’nda uzun seneler solo trompet sanatçısı olan oda müziği sanatçısı ve trompet eğitmeni Gábor Tarkövi ile Berlin Filarmoni’nin en değerli oda müziği topluluklarından Philarmonisches Streich Quintett Berlin renkli bir program ile 11 Mayıs'ta CRR Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak. Besteci Henry Purcell’in trompet ve yaylılar için süitinin yanı sıra, konserde barok dönemin ustaları Telemann, Vivaldi ve Händel’in eserleri seslendirilecek.