Kültür Rotası
Konserden tiyatroya, sinemadan sergiye kültür sanat dünyasında bu hafta öne çıkan etkinlikler…
BUDAPEŞTE
FESTİVAL ORKESTRASI AKM’DE
52.
İstanbul Müzik Festivali, dünyanın en iyi orkestralarından biri olan Budapeşte
Festival Orkestrası ve usta piyanist Francesco Piemontesi’yi ağırlıyor. J.
Brahms’ın eserlerinin seslendirileceği, Iván Fischer’ın yönetimindeki konser, 3 Haziran Pazartesi
saat 20.00’de AKM
Türk Telekom Opera Salonu’nda.
İSTANBUL
DANS GÜNLERİ BAŞLIYOR
İBB
Kültür’ün, 29 Nisan Dünya Dans Günü
kapsamında düzenlediği Uluslararası İstanbul Dans Günleri, 22 Nisan – 2 Mayıs
tarihlerinde flamenkodan sokak dansına, baleden sirtakiye farklı dans türlerinin önemli temsilcilerini İstanbul’da ağırlayacak. Festivalin etkinlikleri,
Müze Gazhane, CRR Konser Salonu, Artİstanbul Feshane, Baruthane, Metrohan,
Beyoğlu Sineması,
Çubuklu Silolar ve Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde yapılacak. Biletler,
İstanbul Senin ve biletix’te.
THE
SOIRÉE
Jean
Paul Sartre’ın “No Exit” adlı oyunundan esin alınmış, tiyatro ve
dansın bir araya geldiği “The Soirée
İO”, Uluslararası Tiyatro Festivali’nde İstanbullu izleyicisiyle buluşuyor. Edinburgh Fringe Festival’inde International Critique ödülünü ve The Independent’ın “Tiyatro
İçin Özel Ödülü”nü kazanan The Soirée,
5 Mayıs’ta DasDas’ta.
TROMPETİN NEFESİNDEN
Berlin Filarmoni Orkestrası’nda uzun seneler solo trompet sanatçısı olan oda müziği sanatçısı ve trompet eğitmeni Gábor Tarkövi ile Berlin Filarmoni’nin en değerli oda müziği topluluklarından Philarmonisches Streich Quintett Berlin renkli bir program ile 11 Mayıs'ta CRR Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak. Besteci Henry Purcell’in trompet ve yaylılar için süitinin yanı sıra, konserde barok dönemin ustaları Telemann, Vivaldi ve Händel’in eserleri seslendirilecek.
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