Kültür Rotası

Konserden tiyatroya, sinemadan sergiye kültür sanat dünyasında bu hafta öne çıkan etkinlikler…

Berrin Karadeniz
Yayınlanma: 05.05.2024 - 11:48
Kültür Rotası
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BİFO, sezonu kapatıyor

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), sezonu müzikseverleri sahneyi Zee Zee’yi paylaşacağı konserle kapatıyor. Modernleşme öncesi Avrupa'nın müzik tarihinden özel bir seçkinin seslendirileceği konserde, BİFO'yu şef Nisan Ak yönetecek. Konser, 9 Mayıs’ta Zorlu PSM’de.

Havaya Dair

Salt'ın yeni sergisi “Havaya Dair”, hava kirliliğinin toplumsal ve ekolojik boyutlarını odağına alıyor. Milano merkezli disiplinlerarası tasarım stüdyosu 2050+ tarafından tasarlanan enstalasyon maddi, işitsel ve görsel deneyler aracılığıyla hava kirliliğine ilişkin unsurları somutlaştırmayı amaçlıyor. Sergi, 8 Mayıs-18 Ağustos  arasında Salt Beyoğlu’nda görülebilir.

Dave Weckl & Tom Kennedy

Davulun fenomeni olarak bilinen Dave Weckl, bas gitarist Tom Kennedy ile beraber Türk seyircisinin karşısına çıkıyor. Dave Weckl & Tom Kennedy Project, saksafonda Eric Marienthal ve klavyede Stu Mindeman ile beraber Epifoni organizasyonu ve %100 Müzik katkılarıyla 22 Ekim’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta.

Geniş Açı

Liszt Enstitüsü, Macar sinemasının doğuşunun 120.yıldönümü nedeniyle Macaristan Ulusal Film Enstitüsü’nün 2021 yılında açtığı ve Macar sinemasının tarihine kapsamlı bir bakış sunan “Geniş Açı” sergisini daha küçük bir ölçekte mekânına taşıyor. Macar sinemasının geçmişine ilişkin dikkat çekici bilgiler paylaşıldığı ve 31 Ağustos’a kadar sürecek sergide, özgün ekipmanlar ve kostümler de yer alıyor.

‘Ne kadar geliştirilmek bizi robot yapar?’

Stacey Gregg’in yazdığı, yönetmenliğini Taner Tunçay’ın üstlendiği, Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul’un başrolleri paylaştığı “Override”, insan olmanın temeline eğilirken teknolojik ilerlemenin soru ve sorunlarına odaklanıyor. DasDas ve OJİ Tiyatro ortak yapımı oyun, 11 Mayıs’ta sahnede.


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