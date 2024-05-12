Kültür Rotası

Konserden tiyatroya, sinemadan sergiye kültür sanat dünyasında bu hafta öne çıkan etkinlikler…

Berrin Karadeniz
Yayınlanma: 12.05.2024 - 12:00
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MILES KANE

Indie rock’ın önemli isimlerinden Miles Kane, 13 yıl aradan sonra tekrar Türkiye’ye geliyor. +1 Sunar: Miles Kane konserleri, 18-19 Mayıs tarihlerinde Salon İKSV’de dinleyicilerle buluşacak.

SENİN BEKLENMEDİK KARŞILAŞMAN

İstanbul Modern, gerçekleştirdiği proje ve yapıtlarıyla dünyada ilgi gören sanatçı Olafur Eliasson’un 30 yıllık kariyerinden kapsamlı bir seçkiyi 7 Haziran’da sanatseverlerle buluşturacak. Eczacıbaşı Topluluğu ve VitrA ana sponsorluğunda gerçekleşen Olafur Eliasson: Senin Beklenmedik Karşılaşman” başlıklı sergi, sanatçının Türkiye’deki ilk sergisi olma özelliğini taşıyor.

BU MEMLEKET BİZİM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın, Cumhuriyetimizin 100. yılı için özel olarak hazırladığı,  Milli Mücadele dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun, temel metinlerden yola çıkılarak anlatıldığı  “Bu Memleket Bizim” isimli oyun, 19, 20 ve 21 Mayıs tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda tiyatroseverlerle buluşuyor.

BÜTÜN ÇILGINLAR SEVER BENİ

Moda Sahnesi’nin 2013’ten beri seyirci ile buluşan komedi oyunu Bütün Çılgınlar Sever Beni, ilişkilerdeki paranoyalar ve erkeklik halleri üzerine bir komedi sunuyor. Stefan Tsanev’in yazdığı, Hüseyin Mevsim’in çevirdiği oyunda sahneyi Mert Fırat, Çağlar Yalçınkaya, Öznur Serçeler paylaşıyor. Oyun, 28 Mayıs’ta DasDas Bursa’da tiyatro sevenlerle buluşacak.

“BALİNA" SEZONU KAPATIYOR

Türkiye’de ilk defa tiyatro sahnesine taşınan, İbrahim Çiçek’in yönetmenliğinde, Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in rol aldığı “Balina” oyunu, sezonun son temsilleriyle  seyirciyle buluşuyor. Oyun, 14 Mayıs’ta Zorlu PSM’de.


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