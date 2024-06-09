Kültür Rotası

Yayınlanma: 09.06.2024 - 11:32

Güncelleme: 09.06.2024 - 11:32

AJDA PEKKAN’DAN BÜYÜK KONSER

Ajda Pekkan, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda 12 Haziran’da dev bir konser verecek. Pekkan, aralarında Selda Bağcan, Nilüfer, Mabel Matiz, Cem Adrian gibi sanatçıların bulunduğu konukları ile yapacağı düetlerle sevilen şarkılarını seslendirecek.

TÜRKAN ŞORAY'IN SONSUZ SENFONİSİ

Türk sinemasının efsanevi ismi Türkan Şoray, unutulmaz anılarını seyirci ile paylaşmaya hazırlanıyor. Şoray’ın kariyerinin en parlak anlarından esin alarak hazırlanan konserde, Şoray’ın anlatımına unutulmayan film müzikleri ile senfoni orkestrası eşlik edecek. Konser, 10 Haziran’da AKM’de.

UÇURTMA ZAMANI

İmzası haline gelen uçurtmalarını, 1976’da çıktığı bir seyahat esnasında İstanbul’da uçuran Jackie Matisse, “Uçurtma Zamanı” sergisiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Gill Eatherley’nin küratörlüğünü üstlendiği sergi, 15 Aralık’a kadar Arter’de.

TERS YÜZ P?R?

Pera Müzesi'nin Bauhaus Üniversitesi, Weimar ve Bremen Sanat Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediği Tahran, Osaka, Hong Kong, Berlin, İstanbul, Weimar ve Almanya’nın diğer kentlerinden 20 sanatçı, mimar ve araştırmacıyı bir araya getiren "Ters Yüz P?R?" sergisi 18 Ağustos'a kadar görülebilir.

JOHN SURMAN QUARTET

80. yaşını kutlayan caz efsanesi saksafon, klarnet ve synthesize virtüozü John Surman, son albümü ve imza çalışmalarıyla 12 Haziran’da CRR’de müzikseverlerle buluşuyor.