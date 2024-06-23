Kültür Rotası

Yayınlanma: 23.06.2024 - 11:35

Güncelleme: 23.06.2024 - 11:35

KARSU, HARBİYE AÇIKHAVA’DA

Ülkemizde ve dünyada başarılı performanslarıyla adından her geçen gün daha fazla söz ettiren caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği çağdaş tınılarla buluşturan Karsu, zengin sahne performansı ile 24 Temmuz’da Harbiye’de müzikseverlerle buluşacak.

EV BAŞLADIĞIN YERDİR

Adını T. S. Eliot’ın “Dört Kuartet” şiirinden alan “Ev başladığın yerdir” başlıklı sergi Zilberman Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Nazlı Yayla’nın üstlendiği Hera Büyüktaşcıyan, Guido Casaretto ve Lucia Tallová’nın yapıtlarının bir araya geldiği sergi, 20 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilir.

+1 SUNAR: GEZGİN SALON FESTİVALİ

İKSV tarafından +1’in katkılarıyla düzenlenen “+1 Sunar: Gezgin Salon Festivali” Bonus Parkorman’da, 29 ve 30 Haziran’da yapılacak. Festivalde İskoç alternatif rock topluluğu Travis ve Brit rock’ın önemli ismi Miles Kane, Parcels, La Femme ile Stavroz, Büyük Ev Ablukada gibi isimler müzikseverler buluşacak. Biletler Passo’da.

İSTANBUL COCKTAİL FESTİVAL

Bu yıl sekizincisi düzenlenen İstanbul Cocktail Festival, İstanbul’un en iyi kokteyl barlarından sunumlara, uzman miksolojist ve gurmelerden atölyelere ev sahipliği yapacak. Adamlar, Son Feci Bisiklet, Lalalar gibi toplulukların sahnede olacağı etkinlik, 6-7 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta.

"SEVİYORSAN GİT AYRIL BENCE!"

İrfan Kangı’nın kaleme aldığı, Ufuk Özkan, Rojda Demirer ve Hamdi Alp’in rol aldığı “Seviyorsan Git Ayrıl Bence”, boşanmayı düşünen çiftlerin gerçekte nasıl davranması gerektiğini eğlenceli bir dille anlatan tek perdelik bir komedi. Hemen hepimizin bir şekilde şahit olduğu aile içi uyuşmazlıkları sahneye taşıyan oyun, 27 Haziran’da Ankara Çankaya Sahne’de.