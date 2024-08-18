Kültür Rotası

Yayınlanma: 18.08.2024 - 12:21

Güncelleme: 18.08.2024 - 12:21

YERALTININ KAPILARI

Çek heykeltıraşlar Vlastimil Beránek ve Jaroslav Prošek’in kristal heykellerinden oluşan “Yeraltının Kapıları – Geçiş ve Yansıma ile Mekâna Dokunma; Vlastimil Beránek” sergisi Yerebatan Sarnıcı’nda açıldı. Küratörlüğünü Dr. Mahir Polat ile Miroslav Kroupa’nın üstlendiği sergi, sarnıçtaki iki temel malzeme olan su ve taşla diyalog kuruyor.

‘GÖZLER DUYAR KULAKLAR GÖRÜR’

Sabancı Vakfı’nın desteğiyle düzenlenen gösteri ve sanat günleri Müzede Sahne, bu yıl “Gözler Duyar Kulaklar Görür” temasıyla 22-25 Ağustos‘ta Sakıp Sabancı Müzesi’nde. Sanat yönetmenliğini Ayşe Draz’ın üstlendiği etkinlik, oyun, atölye ve performans gibi farklı disiplinleri bir araya getiriyor.

AÇIKHAVA’DA SİNEMA: DUNKİRK

Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın filmi “Dunkirk”, 27 Ağustos Salı günü The Roof'ta seyircisiyle buluşuyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen, Dunkirk tahliyesini konu alan, Tom Hardy ve Cillian Murphy gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı yapım, bir savaş öyküsünü insan psikolojisine olan etkileriyle ele alıyor.

MÜZİK VE SANAT FESTİVALİ

Avusturya Liseliler Vakfı Müzik ve Sanat Festivali, 21-22 Eylül’de 5. kez düzenleniyor. Festival bu yıl Çello Paradiso, Michela Lombardi, Simon Raab, gibi isimleri ağırlıyor. Avusturya Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğini yapacağı etkinlikte ayrıca Nur Dağdelen ve Oya Akkul’un “33” adlı sergisi de gezilebilecek.

BLACK COFFEE

2022’nin en iyi dans/elektronik albüm kategorisinde Grammy ödülü sahibi olan, geleneksel Afrika perküsyon ritimlerini, metropol tekno karışımıyla süsleyen Güney Afrikalı house müzik DJ ve prodüktörü Black Coffee, 1 Eylül’de Sunset Çeşme’de. Konser biletleri Bubilet’te.



