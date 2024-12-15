Kültür Rotası

Yayınlanma: 15.12.2024 - 12:08

Güncelleme: 15.12.2024 - 12:08

Bach İstanbul’da

İlk kez 2015’te başlayan “Bach İstanbul’da” konserleri klasik müzik ve caz severleri bir araya getiriyor. Konserde Bach aranjmanlarının yanı sıra, Peter Sarik Trio, Bela Bartok eserlerini yeniden yorumluyor. Konser, 19 Aralık’ta AKM’de.







Martı mıyım?

Ödüllü topluluk Tiyatro BeReZe, Çehov’un “Martı”sından uyarladığı yeni yapımı “Martı mıyım”da çağımızın radikal dönüşümlerinin gölgesinde geçmişi kutsama eğilimindeki bugünün Çehov karakterlerini sahneye taşıyor. Oyun, Elif Temuçin’in uyarlamasıyla 7 Ocak’ta Fişekhane Ana Sahne’de.







Cansiperane

Mirabal Kardeşler’in direnişinden ilham alan Cansiperane sergisi, izleyicileri kadın mücadelesinden insan hakları ihlallerine bir yolculuğa davet ediyor. Çağdaş mozaik sanatçısı Gözde Tolan’ın liderliğinde 15 sanatçının yer aldığı sergi, 21 Aralık’a kadar Gama Gallery’de görülebilir.







Şanışer & Sokrat ST

Rap müziğin sevilen iki ismi Şanışer ve Sokrat ST bir konserle bir araya geliyor. Kendilerine has müzik anlayışlarıyla rap müzikseverlerin en çok dinlediği şarkılara imza atan ikili, 10 Ocak’ta Kalyon Live Hatay’da sahneyi paylaşacak.







Müzede masal

İş Sanat atölyelerinde bu ay "Müzede Masal" var. İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin “İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır” sergisinde bir geziyle başlayacak atölyede çocuklar çevreyi korumanın önemini öğrenirken deniz çayırlarında yaşayan çevreci bir fokun masalını dinleyecekler. 4-6 yaş grubuna hitap eden atölye, 14 Aralık’ta Ankara Ulus’ta yer alan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde.





