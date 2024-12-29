Kültür Rotası
Konserden tiyatroya, sinemadan sergiye kültür sanat dünyasında bu hafta öne çıkan etkinlikler…
"İNSANLAR, MEKANLAR, NESNELER"
Duncan McMillan’ın ödüllü oyunu “People Places and Things”den uyarlanan “İnsanlar, Mekanlar, Nesneler” 9 Ocak akşamı Zorlu PSM’de. Merve Dizdar, Nihal Koldaş, Selçuk Borak, Kerem Arslanoğlu, Bora Akın ve Ferhat Güneş’in rol aldığı oyun, İbrahim Çiçek rejisiyle perdelerini açacak.
SU GİBİ
Leyla Pekmen’in resim ve heykellerini bir araya getiren “Su Gibi” sergisi BüroSarıgedik’te sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, 17 Ocak’a kadar görülebilir.
MÜZİĞİN AYDINLIĞI, IŞIĞIN SESİ…
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdikleri konserleriyle ses getiren Musicandle Concerts, mumların aydınlığında klasik batı müziği eserleri ile izleyicisini bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Ayşe Birden, Aycan Küçüközkan, Özlem Sevil ve Funda Altun’dan oluşan quartet Handel, Albeniz, Ravel, Strauss ve Shostakovich’in eserlerini, sevilen tangolar, valsler ve unutulmaz film müziklerinden oluşan repertuvarlarıyla, 12 Ocak’ta Binbirdirek Sarnıcı’nda.
YILBAŞI RUHUNDA BİR FİLM
Richard Curtis imzalı 2003 İngiltere yapımı romantik komedi filmi “Love Actually” (Aşk Her Yerde) filmi sevginin, dostluğun ve mucizelerin izini süren hikâyesiyle bu akşam Atlas 1948 Sineması’nda yılbaşı özel gösterimiyle sinemaseverlerle buluşuyor.
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