Kültür Rotası

Yayınlanma: 02.03.2025 - 11:49

Güncelleme: 02.03.2025 - 11:49

32. Avrupa Caz Festivali

İKSEV’in düzenlediği 32. Avrupa Caz Festivali, 5-24 Mart tarihlerinde sanatseverleri İzmir’de buluşturuyor. Festivalin açılış konserinde vurmalı çalgılar ustası Burhan Öçal, Heiri Kanzig (bas) ve Alex Wilson (piyano) ile yeni projesi “Crossing Bosporus” (Boğaziçi Geçişi) ile 5 Mart’ta İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezinde sahnede olacak.

Başka Bir Yerde

Pera Film, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırladığı “Başka Bir Yerde” film programını sinemaseverlerle buluşturuyor. Sinemanın kadın ustalarının yönettiği altı filmden oluşan program, 5 – 28 Mart arasında Pera Müzesi Oditoryumu’nda izlenebilir.

Hamiyet

Deniz Madanoğlu’nun yazdığı, Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği Hamiyet müzikali 20 Mart’ta Cemal Reşit Rey’de izleyicilerle buluşuyor. Aslı İnandık, Bilgesu Kural ve Cansu Bahadır’ı buluşturan müzikale Türkiye’de Indie müziğin önemli temsilcilerinden Peyk grubu ses veriyor.

Tuvalde Kadın Emeği

İş Sanat, “Gül İrepoğlu Anlatıyor” konferansları mart ayında ressamların fırçasından esinle kadın emeğine odaklanıyor. Dünya ve Türk resim sanatından örneklerle “Tuvalde Kadın Emeği” 6 Mart’ta Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi BlackBox’ta…

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule Film Gösterimi

Tüm zamanların en sevilen efsanevi serisi Yüzüklerin Efendisi, İki Kule 100 kişilik İstanbul Film Orkestrası ve 150 kişilik koro eşliğinde film gösterimi olarak sahneye taşınıyor. Canlı orkestranın eşlik edeceği ve Türkçe altyazılı olarak gösterilecek film, 16 Mart’ta Volkswagen Arena’da…