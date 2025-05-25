Kültür Rotası

Mehveç Emeç’ten ‘Piyanoda Romantizm’ konseri

Uluslararası başarıları ve derin müzikalitesiyle tanınan devlet sanatçısı, piyanist Mehveş Emeç, bu akşam AKM Pazar Resitalleri kapsamında bir konser verecek. Emeç, Schubert ve Chopin’in eserlerinin yer aldığı “Piyanoda Romantizm” temalı programın ilk yarısında Schubert’in “Rosamunde” olarak da bilinen op.142 no.3 ve “3 Piyano Parçası”; İkinci yarıda yer alan ve 4 bölümden oluşan Chopin’in 3.Piyano Sonatı’nı müzikseverlerle buluşturacak.





Kadın istismarına “Nokta”

Ödüllü oyuncu Özge Arslan’ın gerçek hikâyelerden esinle yazıp yönettiği ve Karadenizli bilge Nokta Ana’ya hayat verdiği tek kişilik oyun “Nokta”, Baba Sahne’de perdelerini açıyor. Nokta Ana’nın anlatıcılığıyla ilerleyen oyun kimi zaman bedeni, kimi zaman sanatı istismar edilen töreler, yasalar ve bazen de teknoloji tarafından suiistimale uğrayan kadınların öykülerini sahneye taşıyor.





Kuğu Gölü, dört kentte sahnede

‘’The Imperial Russian Ballet Company’’, Tchaikovsky’nin unutulmaz başyapıtı ‘’Kuğu Gölü Balesi’’ ile Ment Event-Armoni organizasyonunda Türkiye turnesi kapsamında ilk kez izleyicisiyle buluşuyor. Rus klasik balesinin doğuşu sayılan bale, 19 ve 20 Haziran’da İstanbul’da ardından Ankara, İzmir ve Bursa’da sanatseverlerle buluşacak.





Vivaldi’nin ‘Dört Mevsim’i 300 yaşında

Klasik müziğin en ironik yapıtlarından “Dört Mevsim”, bundan tam 300 yıl önce Antonio Vivaldi tarafından bestelendi. Ölümsüz yapıt, 26 Mayıs akşamı St. Antuan Kilisesi’nde döneminin çalgılarıyla yeniden hayat buluyor. Konserde Dört Mevsim’in ilk baskısında yer alan soneler orijinal dili İtalyanca olarak seslendirilecek.



