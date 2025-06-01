Kültür Rotası

Javadoff, Türkiye turnesinde

Kendine özgü yorumuyla klasik ve çağdaş müziği bir araya getiren dünyaca ünlü keman virtüözü Javadoff 13 Haziran’da İstanbul’da, 15 Haziran’da İzmir’de, 19 Haziran’da Ankara’da hayranlarıyla buluşacak.





Elma, Labrador, Çimen

Alzheimer hastalığıyla mücadeleye, müziğe ve birbirlerine duydukları aşka dair umut dolu bir hikaye… Matthew Seager’ın yazdığı, Zeynep Anacan çevirisi ve Onur Ünsal’ın yönetimiyle, bir çiftin 50 yıllık hikâyeleri Engin Hepileri ve Nergis Öztürk’ü sahnede buluşturuyor. Oyun, 6 Haziran’da Moda Sahnesi’nde.





‘Psymama’ Indira İstanbul’a geliyor

Elektronik müziğin yükselen yıldızlarından, techno sahnesinin güçlü ismi İspanyol DJ ve prodüktör Indira Paganotto, İstanbul’a geliyor. 15 Haziran’da Life Park’ta sahnede olacak Paganotto, ilk kez özel bir görsel-işitsel şov sergileyecek.

Anadolu’nun Bitki Mirası

Botanik illüstrasyon aracılığıyla Anadolu’daki bitki çeşitliliğini görünür kılmayı amaçlayan “Anadolu’nun Bitki Mirası” sergisi Türkiye’den 47 bitki ressamının 80 çalışması aracılığıyla Anadolu coğrafyasında binlerce yıldır insanla etkileşim hâlinde olan bitkilere odaklanıyor. Seçkide tarımı yapılan tahıllar, sebze ve meyve gibi tarla ürünleri ile gıda, şifa veya farklı amaçlarla kullanılan bitki türleri yer alıyor.





Bir yaz gecesi…

İstanbul Filarmoni Derneği 80. yılını bir konserle kutluyor. Felix Mendelssohn’un “Bir Yaz Gecesi Rüyası”nın Türkiye prömiyerini yapacağı konserde şef Orçun Orçunsel yönetimindeki İstanbul Filarmoni Orkestrası’na tiyatro sanatçısı Erkan Kolçak Köstendil anlatımıyla eşlik edecek. Bir Yaz Gecesi Rüyası, 24 Haziran akşamı, AKM’de…



