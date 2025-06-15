Kültür Rotası

Breathe geliyor

Soul ve elektronik müziği harmanlayan Avustralyalı minimal soul ikilisi “breathe”, İstanbul’a geliyor. Topluluk, PSM Loves Summer kapsamında 18 Haziran’da %100 Studio’da hayranlarıyla buluşacak.





Materialists beyaz perdede

Ödüllü film “Past Lives”ın yönetmeni Celine Song'un yazıp yönettiği Dakota Johnson, Chris Evans ve Pedro Pascal'ın başrolünde olduğu romantik komedi “Materialists”, beyaz perdede izleyiciyle buluşuyor.





AIR, “Moon Safari” ile İstanbul'da

İkonik elektronik müzik ikilisi AIR, efsanevi albümleri “Moon Safari” ile ilk kez İstanbul sahnesine çıkıyor. Fransız müzisyenler, çok sevilen albümlerinin 25. yılı kutlamaları kapsamında, +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali ile 28 Haziran’da Bonus Parkorman’da olacak.





Arter’den çocuk atölyeleri

Arter’in çocuk atölyeleri, güncel sergilerinden hareketle farklı yaş gruplarından katılımcıları yaratıcı süreçleri deneyimlemeye ve çağdaş sanatı keşfetmeye davet ediyor. 21 Haziran’da “Resimli Günlüğüm”, 28 Haziran’da ise “Kabuğun Hayat Verdiği Heykel” başlıklarıyla düzenlenecek çocuk atölyelerinin biletleri satışta, kontenjan sınırlı.





‘Hafızayı işlemek’

Beykoz Kundura, hafıza, mekan ve gündelik yaşama ilişkin düşünmeye odaklanan “Hafızayı İşlemek: Fotoğraf Nakış Atölyesi”ne ev sahipliği yapıyor. 29 Haziran’daki etkinliğe katılım kontenjanla sınırlı.





Meşher’de sinema gösterimi

Meşher, “Hikâye İstanbul’da Geçiyor” sergisi kapsamında Batı edebiyatındaki kurmaca eserlerden uyarlanmış film seçkisinin gösterimine devam ediyor. 27 Haziran Cuma günü Josef von Báky imzalı 1943 yapımı fantastik film “Münchhausen” sinemaseverlerle buluşacak.