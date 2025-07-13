Kültür Rotası

POP MÜZİĞİN PRENSİ GELİYOR

Grammy ve Emmy ödüllü müzisyen, namı diğer “pop müziğin prensi” Justin Timberlake 2025 dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor. Timberlake'in beş yıl aradan sonra ülkemizde vereceği ilk konserde, yeni albümünden parçaların yanı sıra öne çıkan şarkıları da seslendirilecek. Konser, 30 Temmuz’da İTÜ Stadyumu’nda, biletler satışta.

AYVALIK’TA MÜZİK ZAMANI

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi(AIMA) tarafından Sabancı Vakfı’nın desteğiyle 11. kez düzenlenecek olan Ayvalık AIMA Müzik Festivali, 25 Temmuz’daki açılış konseriyle sanatseverlerle buluşacak. Ayrıntılı program Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nin web sitesinde.

ESKİŞEHİR CAZLA BULUŞACAK

Eskişehir, cazın evrensel dilini 4–5 Ekim tarihlerinde ilk kez kentle buluşturuyor. “Şehri Cazla Tanı” teması ve Tepebaşı Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Eskişehir Caz Festivali’nde, Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, Kerem Görsev Trio, İlhan Erşahin & Barış K, Hey Douglas Live, Jehan Barbur, Ceren Gündoğdu ve daha birçok isim sahnede olacak.

ADALAR’DA SİNEMA GÜNLERİ

Bu yıl 5. yılını dolduran "Sinemada Film Festivali", 23-27 Temmuz tarihlerinde Büyükada Taş Mektep ve Heybeliada Değirmenburnu Parkı’nda katılımcılarını bekliyor. Festivalin ayrıntılarına İBB Kültür web sitesinden ulaşılabilir.

HARBİYE’DE AJDA PEKKAN RÜZGARI

Söylediği şarkılar sahne kostümleri ve konserlerindeki etkileyici performansıyla yıllara meydan okuyan “süperstar” Ajda Pekkan, 31 Temmuz’da Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde.