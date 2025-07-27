Kültür Rotası

Anadolu Sergileri Milas’ta

İş Sanat’ın “Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri”nde yeni durağı, Muğla’nın Milas ilçesi. Bugün Türkiye İş Bankası Milas Şubesi’nde ziyarete açılacak sergi, Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden Turan Erol, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Yalçın Gökçebağ’ı bir araya getiriyor. Sergi, sanatçıların Anadolu’yu merkeze alan yaratıcı bakış açılarını izleyicilerle paylaşırken sanatın kuşaklar arasındaki sürekliliğine de ışık tutacak.

Ata Demirer Gazinosu Harbiye’de

Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve eğlenceli hikâyeleriyle Ata Demirer açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluşacak. 30 Temmuz’da Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde yapılacak konserde usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra Ata Demirer’e eşlik edecek.

Jennifer Lopez İstanbul Festivali’nde

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, İstanbul Festivali’nde İstanbullu dinleyiciyle buluşacak. Son olarak “This Is Me… Now" albümünü müzikseverlerle buluşturan Lopez, 5 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da, biletler satışta.

Elgiz Müzesi teras sergileri sürüyor

Türkiye’nin ilk çağdaş sanat müzesi olan Elgiz Müzesi’nin teras sergileri’nin 17’ncisi “Teras’tan Yansıyanlar” ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Önceki teras sergilerine katılan sanatçılar arasından danışma kurulunun belirlediği 35 sanatçının yapıtlarının yer aldığı sergi, farklı malzeme ve tekniklerle yapılmış heykellerden oluşan bir seçkiyi içeriyor.

Soundscape Festival

Soundscape Festival, Life Park İstanbul’da bugün ikinci ve son günüyle tamamlanıyor. Kadebostany, Kazy Lambist, Sebastian Konrad ve Valeron’un sahnede olacağı festivalde butik pazarlar, atölyeler, gurme lezzetler de yer alıyor.