Kültür Rotası

BÜYÜK USTAYA SAYGI: FERHANGİ BİR YAŞAM

Türk tiyatrosunun usta ismi, Batı’nın tiyatro anlayışını geleneksel tiyatroyla buluşturan, özgün dili ve keskin mizahıyla belleklerde yer eden Ferhan Şensoy’un sanat yaşamı “Ferhangi Bir Yaşam” belgeseliyle tarihe not düşülüyor. Yönetmenliğini Selçuk Metin’in, senaristliğini Zeynep Miraç’ın yaptığı “Ferhangi Bir Yaşam”, 5 Eylül Cuma akşamı ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda prömiyer yapacak.

‘SESSİZLİĞİN SESİ’

MERKUR sanat sezonunu Kezban Arca Batıbeki’nin yeni sergisi “Sound of Silence” ile açıyor. 13 Eylül-1 Kasım tarihleri arasında izlenecek sergide üretim pratiğinde pop kültür, tüketim toplumu, kadın temsilleri, toplumsal cinsiyet politikaları ve bellek gibi temaları sorgulayan Batıbeki, doğa, kadın bedeni ve sessizlik arasındaki kırılgan ilişkiler üzerinden yeni bir görsel evren kuruyor.

BURGAZADA CAZ GÜNLERİ

Bu yıl beşinci kez düzenlenen Burgazada Caz Günleri, 29, 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde Burgazada Cennet Bahçesi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Üç güne yayılan festivalde Erdem Sökmen & Nağme Yarkın Duende, Alafsar Rahimov “Balaban Meets Jazz”, Los Amigos De Herman “Latin Standards”, Önder Focan Group feat Cemre Yılmaz, DJ Murat Beşer sahnede olacak.

‘ALT KÜLTÜR’ BU AKŞAM KÜÇÜKÇİFTLİK PARK’TA

“+1 Sunar: Alt Kültür”, Balkan coğrafyasının en güçlü alternatif müzik gruplarından Dubioza Kolektiv, psikedelik Anadolu rock’ı elektro-saz ve görsel performanslarla sentezleyen öncü grup BaBa ZuLa, Türkiye’nin en köklü reggae grubu Sattas ve Türkçe punk rock’ın yıldızlarından Second’ı bir araya getiriyor. Konser bu akşam KüçükçiftlikPark’ta.