Kültür Rotası

SARKİS’TEN YENİ SERGİ

Dirimart, Sarkis’in galerideki yeni kişisel sergisi “Edirnekâri Çerçeveli Beş İkona”ya 3 Eylül–12 Ekim tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. Sanatçının bellek, zaman ve mekân üzerine uzun soluklu araştırmalarının devamı niteliğindeki sergide sanatçı, 18. ve 19.yüzyıllara tarihlenen Edirnekâri çerçeveleri içine yerleştirdiği aynaların yüzeyine uyguladığı özel boyalar ve kendine özgü tekniğiyle yeniden yorumluyor.

URLA’DA CAZ ZAMANI

Bu yıl sürdürülebilirliği odağına alan ve 7.kez düzenlenecek Urla Caz Festivali güne yayılan programıyla müziği ve gastronomiyi bir araya getiriyor. “Caztainability” temasıyla Ege’nin mutfağından denizine uzanan tınıları ve tatları katılımcılarla buluşturacak festivalde Birsen Tezer, Hüsnü Arkan&Dengin Ceyhan gibi isimler sahnede olacak. Festival 5-7 Eylül tarihleri arasında Pavilion Urla’da.

MÜZEDE SAHNE

Sanat yönetmenliğini Ayşe Draz’ın üstlendiği çok katmanlı programıyla farklı disiplinleri bir araya getiren Müzede Sahne, 4-7 Eylül’de arasında Sakıp Sabancı Müzesi’nde izleyiciyle buluşacak. “Karşılaşmalar ve Ötesi” temasıyla düzenlenecek etkinliğin ana sahne programında; Yarın Belki de, Kızlar ve Oğlanlar ve L’Addition tiyatroseverlerle buluşacak.

5. İSTANBUL ULUSLARARASI ODA MÜZİĞİ FESTİVALİ BAŞLIYOR

İBB Kültür tarafından düzenlenen 5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, 5-18 Eylül tarihleri arasında “Nota Nota Dostluk” sloganıyla Süreyya Operası’nda. Festival, iki Grammy ve Emmy ödüllü The King’s Singers, Saxback Ensemble, Stockholm Syndrome Ensemble gibi oda müziği gruplarını ve yıldız isimleri ağırlayacak.